Jack Dorsey affirme que le bitcoin sera un élément important de l’avenir de Twitter

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a confirmé aux investisseurs que le bitcoin sera une “grande partie” de l’avenir de l’entreprise, car il voit des possibilités d’intégrer la crypto-monnaie dans les produits et services Twitter existants, y compris le commerce, les abonnements et les Super Follows.

Jack Dorsey est un fervent défenseur du bitcoin depuis des années, mais la façon dont il serait mis en action sur la plateforme de Twitter n’avait pas encore été expliquée en détail. Toutefois, Dorsey a souvent vanté publiquement les mérites de la crypto-monnaie, affirmant qu’elle lui rappelle les “premiers jours d’Internet” et qu’il n’y avait “rien de plus important” de son vivant sur lequel il pouvait travailler.

Plus récemment, Dorsey a lancé un fonds bitcoin de 23,6 millions de dollars avec Jay Z et a annoncé son intention de faire entrer son autre société, Square, sur le marché des services financiers décentralisés par le biais du bitcoin. Cette année, Square a également acquis une participation majoritaire dans le service musical TIDAL de Jay-Z, dans l’optique de voir comment les technologies blockchain et les crypto-monnaies pourraient changer le secteur de la musique.

Aujourd’hui, Jack Dorsey a également qualifié le bitcoin de l’une des trois tendances clés pour l’avenir de Twitter, avec l’IA et la décentralisation – cette dernière étant poursuivie par Twitter dans le cadre de son initiative “Bluesky”.

Il a vanté les mérites du bitcoin auprès des investisseurs lors de la conférence “The B World” sur les résultats du deuxième trimestre de Twitter, affirmant qu’il pourrait aider l’entreprise à accélérer l’expansion de ses produits, tout en expliquant qu’il était le “meilleur candidat” pour devenir la “monnaie native” d’Internet.

Oh man, Jack Dorsey says he thinks Bitcoin is key to Twitter's future. Says it will "ensure people and companies can freely trade goods and services anywhere on the planet" — Alex Weprin (@alexweprin) July 22, 2021

“Si l’Internet a une monnaie native, une monnaie mondiale, nous sommes en mesure d’aller tellement plus vite avec des produits tels que Super Follows, Commerce, Abonnements, Tip Jar, et nous pouvons atteindre chaque personne sur la planète grâce à cela au lieu de suivre une approche marché par marché par marché“, a expliqué Dorsey. “Je pense que c’est une grande partie de notre avenir. Je pense qu’il y a beaucoup d’innovation au-delà de la simple monnaie, en particulier lorsque nous pensons à décentraliser davantage les médias sociaux et à fournir plus d’incitations économiques. Je pense donc qu’il est extrêmement important pour Twitter et pour ses actionnaires que nous continuions à nous intéresser à cet espace et à y investir de manière agressive“, a-t-il ajouté.

Un représentant de Twitter a confirmé que c’est la première fois que Dorsey a parlé publiquement de la façon dont Twitter pourrait intégrer le bitcoin dans sa gamme de produits.

Dorsey a également souligné que Twitter ne serait pas le seul à poursuivre une stratégie cryptographique, notant que Facebook soutenait la monnaie numérique Diem.

“Il y a un besoin évident pour cela, et une appréciation pour cela. Et je pense qu’un standard ouvert qui est natif de l’internet est la bonne voie à suivre, c’est pourquoi mon attention et notre attention seront finalement portées sur le bitcoin“, a-t-il noté.

Dans l’ensemble, Twitter a enregistré de solides bénéfices dans un contexte de rebond de la pandémie, qui a vu l’entreprise afficher sa plus forte croissance des revenus depuis 2014. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,19 milliard de dollars au deuxième trimestre.