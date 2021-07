Janet Yellen : nous devons ” agir rapidement ” sur la réglementation des stablescoins

La secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a rencontré lundi les responsables de plusieurs agences fédérales pour discuter de la manière de réglementer les stablecoins, un type de monnaie numérique dont la valeur est liée à une autre monnaie.

Mme Yellen, entourée de Jay Powell, président de la Réserve fédérale, et de Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC), a convoqué une réunion à huis clos du groupe de travail du président sur les marchés financiers (PWG). Parmi les autres participants figuraient les dirigeants de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et des fonctionnaires du Trésor, dont Michael Hsu, contrôleur de la monnaie par intérim.

Selon un bref compte rendu de la réunion, la secrétaire d’État Yellen a “souligné la nécessité d’agir rapidement pour garantir la mise en place d’un cadre réglementaire américain approprié” pour les monnaies stables.

Les trois principales stablescoins libellées en dollars américains – Tether, USDC et Binance USD – ont une capitalisation boursière collective de plus de 100 milliards de dollars, selon les données de CoinGecko. Et leur importance croissante inquiète les régulateurs américains.

La semaine dernière, Jay Powell a déclaré devant le Congrès que les stablescoins devraient être réglementées, soulignant le fait que Tether est principalement adossé à des dettes connues sous le nom de “papier commercial“. La plupart du temps, ils sont très liquides, mais pendant les crises financières, a-t-il dit, “le marché disparaît tout simplement. Et c’est à ce moment-là que les gens voudront leur argent“.

En tant que tel, Jay Powell pense que les stablescoins – qui manquent actuellement d’un cadre réglementaire clair – devraient être réglementées de la même manière que les dépôts bancaires et les fonds du marché monétaire.