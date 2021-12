Kimbal, le frère d’Elon Musk, lance une DAO philanthropique

Kimbal Musk, le frère d’Elon Musk, a annoncé le lancement d’une « DAO » philanthropique. DAO qu’il décrit comme une expérience de « philanthropie décentralisée« .

« Wow, le Web 3 m’a appris beaucoup de choses. J’ai décidé de faire une expérience pour décentraliser la philanthropie. Ce mardi de la générosité, je lance la première DAO de la générosité, »

Wow, #Web3 has been teaching me a lot. I’ve decided to run an experiment to decentralize philanthropy. This #GivingTuesday I’m launching the first Giving DAO. Want to read the Lite Paper? DM me. Constructive Twitter feedback welcome 🙏

« Tu veux lire le Lite Paper ? Envoyez-moi un message. Les commentaires constructifs sur Twitter sont les bienvenus« , a-t-il ajouté.

Kimbal Musk est propriétaire du restaurant The Kitchen, il a fondé Big Green, une association à but non lucratif qui a construit des salles de classe en plein air à travers les États-Unis, et il siège également au conseil d’administration de Tesla, la société de véhicules électriques de son frère.

Le Web 3 fait référence à une version de l’Internet construite sur des blockchains publiques et décentralisée. Cette version s’oppose également au Web 2, qui se définit par l’essor de plateformes comme Facebook et Google et la centralisation d’énormes quantités de données utilisateur.

La dernière entreprise de Kimbal a également reçu le soutien de nombreux comptes Twitter favorables aux crypto-monnaies.

« Cela semble passionnant ! Le véritable pouvoir de la crypto et de la blockchain pour perturber la philanthropie n’a pas encore été exploité, c’est donc formidable de vous voir faire œuvre de pionnier à cet égard« , a déclaré le président de l’association.

