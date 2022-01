La Chine lance un projet pilote de portefeuille numérique en yuan pour android et iOS

La Chine a lancé le pilote de portefeuille numérique pour son yuan numérique (e-CNY) sur les plateformes Andriod et iOS. Ce dernier développement intervient alors que le monde attend le lancement public officiel de la CBDC native du pays. La Chine a été parmi les premières nations à développer sa monnaie numérique souveraine après avoir commencé les travaux de développement en 2014.

Selon un tweet d’une plateforme de médias numériques locale BlockBeats, la version d’essai est disponible pour comprendre son fonctionnement. On peut lire dans le rapport local :

« Cette App est la plateforme de service officielle de la CBDC de Chine pour que les utilisateurs individuels puissent effectuer des essais pilotes, en fournissant des services d’ouverture et de gestion de portefeuille personnel en e-CNY, d’échange et de circulation en e-CNY. »

The e-CNY app is now available on iOS and Android app stores.

This App is the official service platform of China's CBDC for individual users to carry out pilot trials, providing e-CNY personal wallet opening and management, e-CNY exchange and circulation services.#CBDC pic.twitter.com/c8S1newxiw

— BlockBeats (@BlockBeatsChina) January 4, 2022