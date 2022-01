La crise se prolonge : Le Bitcoin et l’Ethereum plongent sous des seuils psychologiques clés

Les deux crypto-actifs les plus dominants ont perdu des points pendant des semaines depuis qu’ils ont atteint des sommets historiques en novembre. Aujourd’hui, cependant, ils ont tous deux plongé sous des niveaux psychologiques clés.

Résistance psychologique

La quasi-totalité du marché des crypto-monnaies a été dans le rouge ces derniers temps. Peu d’entre elles ont été épargnées.

Le bitcoin et l’ethereum ont brièvement vacillé sous les niveaux de 40 000 $ et 3 000 $, respectivement. Le BTC est tombé à environ 39 692 $ et l’ETH a atteint des niveaux aussi bas que 2 922 $.

Les niveaux de prix franchis aujourd’hui ont servi de zones importantes de soutien et de résistance au cours de l’année écoulée, et les grands nombres entiers comme ceux-ci peuvent également servir de repères psychologiques importants.

Néanmoins, chaque actif a rebondi d’environ deux points de pourcentage depuis les plus bas d’aujourd’hui, se situant à environ 41 497 $ et 3 042 $. Le bitcoin a atteint son prix record d’un peu plus de 69 044 $ il y a exactement deux mois aujourd’hui, ce qui signifie que les prix d’aujourd’hui représentent un effondrement de près de 40 % pour la première crypto-monnaie du monde. L’Ethereum a également atteint son plus haut niveau historique le 10 novembre, à un prix légèrement supérieur à 4 878 $, les prix d’aujourd’hui représentant une baisse d’environ 37 %.

Les monnaies à faible capitalisation boursière ont chuté en tandem avec le BTC et l’ETH

Solana, la quatrième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, est passée sous le niveau de 130 $, mais s’est depuis redressée avec le BTC et l’ETH pour atteindre environ 136 $. Elle est en baisse d’environ 4,5 % sur la journée et de 22,5 % sur la semaine. Cardano et Polkadot, d’autres concurrents importants de la couche 1 d’Ethereum, sont également en baisse d’environ 4,5 % sur la journée depuis qu’ils se sont remis du choc des prix d’aujourd’hui.

Il en va de même pour les deux plus grandes monnaies mèmes, Dogecoin et Shiba Inu, qui ont toutes deux baissé d’environ 4,5 % depuis qu’elles se sont redressées avec le BTC et l’ETH.

Les jetons métavers et les jetons de jeu n’ont pas été épargnés non plus, avec MANA de Decentraland et SAND de The Sandbox en baisse d’environ 6,4 % et 7,2 %, respectivement. Le jeton AXS d’Axie Infinity est en baisse d’environ 4 %.

La plupart de ces actifs ont également connu une baisse à deux chiffres sur la semaine. Bien qu’il y ait quelques exceptions à la dépression des prix observée au cours de la semaine dernière, ATOM et NEAR de Cosmos en font partie, avec une hausse d’environ 2,4 % et 8,4 % aujourd’hui, respectivement.

Dans l’ensemble, les marchés des crypto-monnaies ont souffert au cours des deux derniers mois. La capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a chuté d’environ un tiers depuis ses sommets historiques de plus de 3 000 milliards de dollars en novembre.