La crypto de l’année 2021 est sans contestation possible Solana !

Ce fut une année folle dans le domaine de la cryptographie. La popularité croissante des NFT, la maturation du paysage de la DeFi et les nouveaux sommets historiques du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres crypto-monnaies ont fait la une des journaux et ont attiré une grande attention en 2021.

Pourtant, un projet a réussi à se frayer un chemin à travers le bruit et à émerger comme le choix le plus évident pour la pièce de l’année : Solana.

Solana est un réseau blockchain décentralisé qui est techniquement encore en phase bêta. Il est présenté comme une alternative plus évolutive, plus rapide et moins chère à Ethereum, qui reste le principal réseau pour tout ce qui concerne le Web3. Le réseau Solana est alimenté par sa crypto-monnaie native éponyme, qui s’échange sous le ticker SOL.

Au cours des 12 derniers mois, SOL a pris d’assaut le secteur des crypto-monnaies. Il a commencé l’année à un prix modeste de 1,52 $ et a depuis fait un bond impressionnant de 1,1150% pour atteindre les 180$ aujourd’hui avec un ATH de 259$

« Au début de l’année 2021, Solana était pratiquement inconnu de la communauté crypto/blockchain au sens large – l’opinion dominante à l’époque était qu’il serait presque impossible de briser l’effet de réseau et le fossé des développeurs d’Ethereum « , a déclaré Matthew Graham, PDG de Sino Global Capital et investisseur de Solana.

Et si Solana n’a pas encore prouvé qu’il pouvait « briser » les effets de réseau d’Ethereum et devenir le chef de file de l’espace blockchain des contrats intelligents, il a fait un long chemin pour démontrer qu’il est une force qui mérite d’être prise au sérieux.

« Un nombre croissant de personnes le reconnaissent et réalisent que Solana est la seule plateforme sur laquelle ils veulent s’engager à construire pour les années à venir« , a déclaré Kyle Samani, associé directeur chez MultiCoin Capital, qui a dirigé le tour de table de 20 millions de dollars de Solana en 2019.

L’année record de Solana

Si l’on regarde l’année dernière en crypto, il est impossible d’ignorer l’ascension de Solana et la hausse massive de son prix.

SOL fait, bien sûr, partie intégrante du réseau Solana. Toutes les transactions et les opérations de contrats intelligents se font avec SOL. La pièce de monnaie est également mise en jeu pour aider à sécuriser le réseau, ce qui permet aux utilisateurs d’obtenir des récompenses. Ce système est différent des réseaux cryptographiques tels que Bitcoin et Ethereum, dans lesquels les utilisateurs « exploitent » la blockchain pour obtenir des récompenses, mais c’est un système que Ethereum, en particulier, vise à adopter dans un avenir proche.

Solana a progressé à pas de géant depuis le début de l’année. Elle a enregistré un prix record de 260 $. le 6 novembre, bénéficiant d’un élan tout juste après la conférence Solana Breakpoint à Lisbonne, au Portugal, qui était la première conférence organisée par la Fondation Solana, conçue pour réunir les plus grands influenceurs et innovateurs.

La hausse du prix de SOL s’est poursuivie tout au long de l’année, tout comme sa part du marché des crypto-monnaies. Avec un peu moins de 70 millions de dollars sur les 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière de l’industrie au 1er janvier, la part de marché de SOL a augmenté de plus de 50 %.

À la fin du mois de janvier, la capitalisation boursière de SOL a atteint 1 milliard de dollars. Au milieu de l’année, sa capitalisation boursière a atteint environ 10 milliards de dollars.

Aujourd’hui, ce chiffre est de 57 milliards de dollars, soit une baisse de 26 % par rapport au sommet historique de 77 milliards de dollars enregistré le 6 novembre.

Un certain nombre de facteurs ont conduit à la montée en flèche de Solana cette année, mais le principal d’entre eux est la façon dont Solana a été en mesure de se positionner à la fois pour les investisseurs et les utilisateurs de crypto occasionnels comme une alternative viable à Ethereum.

La raison principale en est simple : il y a un nombre croissant d’utilisateurs de crypto-monnaies qui veulent être en mesure de faire toutes les différentes choses que vous pouvez faire sur Ethereum, mais avec un point d’entrée beaucoup moins cher et avec moins de frais gaz. À l’heure actuelle, l’Ethereum continue d’être en proie à un « gaz » élevé ce qui en fait une blockchain très chère a utiliser aujourd’hui, a la différence de la blockchain Solana.

Alors qu’une simple transaction sur Ethereum peut coûter des centaines de dollars à exécuter, le même type de transaction ne coûterait que quelques centimes sur Solana. Bien sûr, cela ne va pas sans compromis en termes de stabilité du réseau et peut-être même de sécurité, mais pour le moment, ces compromis ne semblent pas être une préoccupation pour le nombre croissant d’utilisateurs de Solana.

Et si Ethereum reste de loin le premier réseau pour les échanges NFT et l’activité DeFi, Solana est maintenant en tête du peloton des concurrents émergents.

Solana NFTs

Les NFT sont des actifs numériques dont l’unicité est prouvée. Ils peuvent être utilisés pour représenter des articles tangibles et intangibles. Au cours de l’année 2021, les NFT ont brassé plus de 22 milliards de dollars en volume.

Avant juin, cependant, il n’y avait pratiquement pas de NFT frappés et négociés sur Solana. Tout a changé lorsque le Metaplex, soutenu par Solana a lancé une place de marché NFT et établi le standard de jeton NFT dominant sur le réseau.

Les créations NFT de Solana comme Degenerate Apes, Aurory, et Solana Monkey Business ont depuis lors généré des centaines de millions de dollars de volume d’échange. Les investisseurs et les collectionneurs potentiels ont bien sûr besoin de SOL pour acheter ces NFT. Et en août le prix du SOL a atteint le niveau record de 63 dollars à la suite du lancement du projet Degenerate Apes NFT.

En octobre, les NFT Solana sont également devenus disponibles à l’achat sur le site FTX. C’était un événement important, non seulement parce que FTX permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des objets de collection, mais aussi parce que cela a permis à Solana de profiter de l’énorme campagne de marketing de FTX cette année.

La poussée NFT de Solana a également obtenu une reconnaissance importante de la communauté le mois dernier, lorsque l’artiste NFT pplpleasr a lancé son premier projet NFT Solana. Plus récemment, Michael Jordan, Melania Trump et le cofondateur de Twitch Justin Kan ont tous pris le train des NFT sur Solana. Portals, le troisième plus grand projet de métavers, est également sur Solana.

I never thought that I would ever be a founder again. Well…l'm back. I’ve spent a lot of my career connecting games, creators, and gamers. @Twitch is already a big part of the metaverse.@fractalwagmi is the next step. [thread]https://t.co/D9Hl8zktPx — Justin Kan ❄️ (@justinkan) December 13, 2021

La DeFi sur Solana

Le monde florissant de la finance décentralisée, ou DeFi, a également joué un rôle central dans la grande année 2021 de Solana.

La DeFi – ou finance décentralisée – est un terme fourre-tout pour les outils financiers construits sur les réseaux blockchain. Ces applications permettent aux utilisateurs d’effectuer des transactions sans passer par des intermédiaires traditionnels comme les banques. À ce jour, un total de 11 milliards de dollars a été investi dans des projets DeFi construits sur Solana, d’après les données de DeFi Llama.

Le montant total des fonds bloqués dans les divers protocoles décentralisés de prêt, d’emprunt et d’échange est aujourd’hui légèrement supérieur à 1,5 milliard d’euros. 249 milliards de dollarsce qui signifie que Solana capte actuellement environ 4 % du marché du DFi.

« Comme nous avons commencé à voir de plus en plus de produits différenciés construits sur Solana, les gens ont commencé à le remarquer, le nombre d’utilisateurs est monté en flèche et la valeur totale bloquée a rapidement augmenté. L’été de Solana n’était que le début« , a déclaré M. Graham.

En fait, la montée en puissance a été si rapide cette année que la blockchain Solana n’a pas pu gérer toute l’attention nouvelle qu’elle recevait. En septembre, le réseau s’est effondré et a été indisponible pendant 17 heures. L’utilisation du réseau reste bon marché, et le risque de pannes dues à un trafic surchargé persiste.

C’est une année exceptionnelle pour le réseau blockchain et sa monnaie native. Une année qui pourrait peut-être être mieux résumée par un tweet de Sam Bankman-Fried qui est depuis devenu une légende cryptographique.

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3. Sell me all you want. Then go fuck off. — SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021

Le 9 janvier, a tweeté : « J’achèterai autant de SOL [as] que vous avez, tout de suite, à 3 $. Vendez-moi tout ce que vous voulez. Puis va te faire foutre. »

Nous savons tous ce qui est arrivé au prix de SOL depuis lors.