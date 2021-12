La domination du bitcoin a reculé, tandis que celle de l’Ethereum a augmenté.

Au milieu du krach cryptographique de ce week-end, la domination du marché du bitcoin est tombée presque à son niveau le plus bas. A un moment donné samedi, alors que l’ensemble du marché cryptographique a souffert, la domination du marché du Bitcoin n’était que de 38,32 %.

La seule fois où elle a plongé aussi bas cette année, c’était en mai, quand elle a atteint 37,76 %, selon les données de CoinGecko. Et ce n’est pas loin de sa plus faible domination jamais enregistrée, en mai 2018, lorsqu’il a brièvement touché 33 %. Tout au long de 2018, le bitcoin a surtout oscillé autour de 40 %.

La dominance du marché fait référence à la part d’une crypto-monnaie dans le total du cap du marché crypto. La capitalisation totale du marché des crypto-monnaies s’élève actuellement à 2,4 billions de dollars, et la capitalisation du marché du bitcoin est de 924 milliards de dollars.

Le repli qui a commencé vendredi et s’est accéléré samedi a touché l’ensemble du marché des pièces, mais a frappé le bitcoin de plein fouet. Inquiétudes sur la souche Omicron COVID-19, ainsi que sur la Fed. d’un » risque d’inflation plus élevé » a ébranlé les marchés d’actions traditionnels – et la crypto n’y a pas échappé.

Le prix du bitcoin et la dominance du marché a chuté car les investisseurs vendent l’actif.

This might be the worst BTC price action vs alts I’ve seen over the past decade.

Dimanche après-midi, le prix du bitcoin est remonté à 48 930 dollars, en baisse de seulement 1 % au cours des dernières 24 heures et de 10 % au cours de la dernière semaine.

L’Ethereum, deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, a également souffert ces derniers jours, en termes de prix. Mais sa domination du marché a en fait augmenté à mesure que les gens vendent leurs bitcoins. Les derniers chiffres de CoinGecko montrent que la dominance de l’Ethereum était de 20 % samedi – le plus haut niveau depuis 2018.

Pour mettre cela en perspective, plus tôt cette année, en mars, il était aussi bas que 11%. Certains commentateurs du monde de la crypto ont déclaré que le « flippening » – lorsque la capitalisation boursière de l’Ethereum devient plus importante que celle du Bitcoin – pourrait être en bonne voie.

The "Flippening", also known as the moment where Ethereum flips Bitcoin in market value, may very well happen in this bull market.

Below is BTC % Dominance, divided by ETH % Dominance.

I'll let you be the judge…👀 pic.twitter.com/V2Ejq1kl75

— Nicholas Merten (@Nicholas_Merten) December 5, 2021