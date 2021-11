La fin du Shiba Inu ? son cours perd 50% en 3 semaines !

Shiba Inu (SHIB) a perdu près de 50% de sa valeur boursière en trois semaines depuis ses sommets de fin octobre. Le prix de SHIB est tombé à 0,00004251 $ le 19 novembre, soit une baisse de plus de 55% par rapport à son sommet historique de 0,00008854 $.

Vendredi, son prix a regagné une partie de ses pertes, bien que la hausse ait été fragile en raison des faibles volumes d’échanges.

Certains observateurs ont prédit un déclin sévère du marché du SHIB après que son prix ait grimpé de plus de 1,100% depuis le 1er octobre. Par exemple, John Wick, un expert indépendant du marché, a qualifié la baisse actuelle du prix du SHIB de « signal de plafonnement« , ce qui laisse présager de nouveaux effondrements. Les fluctuations des prix des crypto-monnaies de 50 % ou plus sont assez habituelles. Au début de l’année, le bitcoin (BTC) est passé d’environ 65 000 dollars à environ 30 000 dollars en moins de 30 jours. Le BTC s’est ensuite redressé pour atteindre un nouveau sommet de 69 000 dollars.

$SHIB

So I tweeted the entry and exit to $SHIB. I let you guys know it was the entire $SHIB story & a lot of you got upset at me for saying that.

In hindsight now I hope you can see I was only trying to help. Down -54% since topping signal, & down 49% since this tweet below. 🤷‍♂️ https://t.co/lblrPL4hZn pic.twitter.com/OCibXCTH8R

— John Wick (@ZeroHedge_) November 18, 2021