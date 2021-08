La folie NFT : “NFT Marketplace OpenSea” a traité près de 100 millions de dollars en 2 jours

OpenSea, une place de marché populaire pour les jetons non fongibles (NFT), a généré environ 95 millions de dollars en volume de transactions au cours du week-end dernier – près de cinq fois plus que pendant toute l’année 2020.

“En 2020, OpenSea a fait environ 21 millions de dollars en volume total de transactions. Au cours des deux derniers jours, nous avons fait 95 millions de dollars. La courbe de croissance des NFT est insensée“, a tweeté aujourd’hui Devin Finzer, PDG d’OpenSea.

Bien qu’impressionnant en soi, ce dernier record n’est guère surprenant pour une société de crypto-monnaie qui est devenue une licorne après avoir levé 100 millions de dollars supplémentaires via un tour de financement de série B il y a quelques semaines.

— Devin Finzer (dfinzer.eth) (@dfinzer) August 2, 2021