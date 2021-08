La frénésie NFT commence a se tasser après des mois de hausse

La baisse des volumes de vente de plusieurs des principaux projets NFT suggère que la frénésie d’échange de jetons non fongibles qui a débuté il y a deux semaines s’est calmée, selon les données de CryptoSlam !

Les jetons non fongibles sont devenus populaires cette année après qu’Internet les ait adoptés comme certificats de propriété décentralisés pour des actifs numériques ou physiques. Les ventes de NFT ont explosé en février, mais le battage médiatique autour d’eux s’est rapidement calmé après que le marché soit devenu sursaturé.

Les choses ont repris pour les projets NFT à collectionner à la fin du mois dernier. Le mini-bull run a commencé le 31 juillet, lorsqu’une soudaine poussée d’intérêt pour les avatars CryptoPunks a fait passer le volume d’échange quotidien de ce projet vieux de quatre ans de 1,8 à 41,5 millions de dollars en une semaine ; le prix moyen des avatars 8 bits a augmenté de 53 %.

https://twitter.com/LoganPaul/status/1426672259352219650?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1426672259352219650%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fdecrypt.co%2F78588%2Ftrading-for-ethereum-nft-collectibles-cools-down-after-frenzy

La frénésie commerciale des CryptoPunks s’est depuis calmée ; les ventes ont diminué de 73 % cette semaine. Mais sa brève poussée a permis à d’autres crypto-collectibles de se hisser au sommet.

Au cours du mois dernier, les ventes d’Art Blocks ont augmenté de 710 % pour atteindre un total de près de 200 millions de dollars. Les ventes d’œuvres d’art NFT, qui sont générées par ordinateur en fonction d’une phrase de départ aléatoire, ont encore augmenté de 50 % la semaine dernière, pour atteindre 61 millions de dollars supplémentaires. La nuit dernière, Chromie Squiggle #3784 s’est vendu pour 750 ETH (2,3 millions de dollars), la vente la plus élevée du projet jusqu’à présent.

Le projet d’objets Bored Ape Yacht Club, est devenu le deuxième projet d’avatar NFT le plus vendu cette semaine ; les ventes ont grimpé de 153 % au cours du mois dernier et le NFT le moins cher est passé de 10 ETH le 3 août à 15 ETH le 10 août, un plancher qui demeure aujourd’hui. Mais cette hausse a été de courte durée. Bien que les ventes aient augmenté de 149 % ce mois-ci, elles ont diminué de 49 % cette semaine.

Et les ventes de Meebits, un projet de crypto-collection des créateurs de CryptoPunks, Larva Labs, ont chuté de 70,43 % cette semaine, annulant une partie de son pic mensuel de 336,52 %.

Bien que les échanges puissent diminuer, il est peu probable que les ventes à prix élevé de NFT prennent fin de sitôt. Christie’s mettra aux enchères les NFT de Bored Ape le mois prochain, ainsi que les NFT de CryptoPunks et Meebits. Les NFT rares se vendent à des millions d’euros, et les maisons de vente aux enchères ont tendance à ne vendre que les plus rares.