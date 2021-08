La hausse du bitcoin se poursuit : quel sera son plafond ?

Le prix du bitcoin a dépassé les 44 000 dollars et a complètement inversé la tendance à la baisse qu’il avait pendant la semaine. Le week-end dernier, le bitcoin avait atteint 42 500 dollars et avait connu un creux pendant la semaine, atteignant son plus bas sommet de 37 674 dollars le 4 août. Mais ces dernières heures, le Bitcoin a dépassé les attentes des investisseurs et devrait atteindre les 100 000 dollars d’ici la fin de l’année.

Ces derniers jours, la possibilité que les crypto-monnaies soient soumises à des taxes aux États-Unis avait suscité l’inquiétude du marché, dans l’attente de ce qui pourrait se passer au Sénat hier.

Le projet de loi, HR 3684, renforce les règles applicables aux entreprises qui manipulent des crypto-monnaies et étend les obligations de déclaration des courtiers. Outre le renforcement de la réglementation relative aux entreprises axées sur les crypto-monnaies, les promoteurs du projet de loi pensent pouvoir générer 28 milliards de dollars de fonds supplémentaires en élargissant les obligations fiscales qui s’appliquent aux transactions d’actifs numériques. Le projet de loi a finalement été adopté au milieu de vives critiques.

1/ If you’ve been following threads on the Infrastructure bill, you know that there is a hastily conceived provision related to digital assets. This provision could have a profound negative impact on crypto in the US and unintentionally push more innovation offshore. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 4, 2021

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a été l’un des premiers à exprimer son mécontentement avant l’adoption de la directive. En ce sens, le représentant de l’une des plus importantes bourses du monde a qualifié la proposition de “précipitée“. Il a également estimé qu’il s’agissait d’une menace qui pourrait pousser l’innovation numérique hors des États-Unis. Il a été suivi par le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, qui a insisté sur le fait que la nouvelle disposition sera “terrible pour les crypto-monnaies“.

On ETC, the Treasury, and Other Concerns https://t.co/V6NZAXLVWI — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) August 7, 2021

Mais le marché des crypto-monnaies s’est comporté différemment des prévisions, atteignant un sommet de trois mois à 44 000 dollars et dépassant le record de la semaine dernière. Outre la perplexité des analystes, certains d’entre eux prédisent une nouvelle flambée qui pourrait conduire la principale crypto-monnaie à doubler ou plus sa valeur actuelle dans les mois à venir.

Adrian Zdunczyk se décrit lui-même comme un analyste technique du marché et est le fondateur de The Birb Nest, une communauté de trading par abonnement. Sa voix est entendue dans le monde des crypto-monnaies et hier, il a publié une déclaration inattendue. Adrian Zdunczyk a écrit sur son compte Twitter qu’il pense que le bitcoin pourrait atteindre entre 100 000 et 120 000 dollars d’ici la fin de l’année, grâce à l’élan que lui donnent les grandes entreprises.

(un)surprisingly 53-58k is next major resistance cluster for $BTC https://t.co/m0oJ3LszFs — Adrian K. Zduńczyk (@crypto_birb) August 8, 2021

Le coup de pouce qui pourrait porter le bitcoin à pas moins de six chiffres serait déclenché par ce qu’il prévoit comme son adoption par de grandes entreprises telles qu’Amazon et Google, qui pourraient accepter l’actif comme paiement de produits. Cela provoquera un effet boule de neige, certains réagissant à la nouvelle et d’autres à la soudaine tendance à la hausse des prix.

Une fois que ce niveau à six chiffres sera atteint, Adrian Zdunczyk pense que la croissance effrénée entraînera un nouvel effondrement du bitcoin. “Il existe un précédent : en 2017, il a atteint 20 000 u$, puis a perdu 80 % de sa valeur. Cette baisse pourrait atteindre 80 à 90 % et commencer par une chute initiale de 30 à 50 %, suivie d’un déclin progressif continu sur un an, ou tout au long de 2022“, a-t-il ajouté.