La saison des altcoins est lancée : l’Ethereum, le Polkadot et le Solana atteignent des sommets historiques

L’Ethereum et Polkadot et Solana affichent des gains à deux chiffres dans le bull run actuel. La capitalisation boursière globale des crypto-monnaies a dépassé les 2,89 billions de dollars.

Le Dogecoin et le Shiba Inu, ont affiché des gains à deux chiffres, se disputant la domination de la capitalisation boursière. Les memecoins ont donné le coup d’envoi de la saison des altcoins. Les prix de Polkadot et de Solana ont augmenté en réponse aux nouvelles mises à jour des réseaux.

L’afflux de capitaux institutionnels dans Ethereum, Polkadot et Solana a dépassé 37,5 millions de dollars la semaine dernière. Avec l’augmentation des entrées de capitaux, la demande d’ETH, de DOT et de SOL a augmenté de façon constante. Les détenteurs attendent le lancement des Parachains de Polkadot et la « fusion » d’Ethereum. Ces deux événements clés pousseraient probablement les prix des altcoins à la hausse.

Guy, YouTuber de Coin Bureau, a commenté la hausse des prix des altcoins dans un récent tweet :

In the past 24 hours, $ETH, $DOT & $SOL all broke through their all time highs (I hold all three).

— Coin Bureau (guy.eth) (@coinbureau) November 3, 2021