La société de jeux du cofondateur de Zynga s’associe à la Binance Smart Chain

Gala Games, une société de jeux basée sur la blockchain, a reçu un financement du fonds d’accélération de 100 millions de dollars de Binance Smart Chain.

Gala, fondée par Eric Schiermeyer, cofondateur de Zynga Inc. et âgée de deux ans, met en place une plateforme permettant aux joueurs de posséder tous les objets du jeu et les NFT, qu’ils achètent ou se gagnent, dans un écosystème décentralisé qui leur donne également voix au chapitre dans le développement du jeu, selon la société.

Outre le financement, l’équipe de Gala utilisera la Binance Smart Chain comme lieu de développement d’applications décentralisées plus sophistiquées – pour offrir aux joueurs un large éventail de choix pour la gestion de leurs actifs. Ce plus grand degré de contrôle sur l’expérience de jeu est essentiel à la mission principale de Gala, qui est de donner du pouvoir aux joueurs, selon une déclaration de la société.

“Les joueurs sont très familiers et à l’aise avec les concepts autour des actifs numériques et dans le jeu“, a déclaré Samy Karim, coordinateur de l’écosystème BSC, dans un courriel. “Nous allons continuer à soutenir les équipes qui conduisent le changement et l’innovation dans l’industrie.”

Gala a environ 1,8 million d’utilisateurs actifs mensuels, selon son site Web, et dit qu’il vise à rendre la blockchain “invisible” dans ses jeux. Elle a deux jeux en développement, la simulation de gestion Town Star et le jeu de rôle fantastique Mirandus, et deux autres provenant d’autres développeurs. La plateforme est partiellement détenue et exploitée par ses joueurs, qui peuvent gagner des jetons en jouant et les utiliser pour décider de l’avenir de chaque jeu.

“Nous sommes impatients de travailler ensemble pour favoriser l’adoption dans le monde réel de la technologie blockchain par le biais des jeux avec le soutien de BSC“, a déclaré Jason Brink, président de la blockchain chez Gala Games.