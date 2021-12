La troisième plus grande baleine Bitcoin détient 6 milliards de dollars après un achat de 2 700 BTC

Le retour du bitcoin (BTC) à 50 000 USD pendant la nuit a inspiré l’un des plus grands portefeuilles à acheter l’équivalent de 137 millions USD supplémentaires.

Les données de la blockchain provenant de la ressource de surveillance de la chaîne BitInfoCharts montrent comment une entité a « buy the dip ».

Cet achat éclipse les transactions précédentes et, comme l’a noté le compte Twitter Venturefounder, porte le solde du détenteur à des niveaux records « impressionnants« .

You already bought 8,117 #BTC in the low $50k since the November correction, BTC dumped <$50k suddenly, what do you do?

The 3rd largest #Bitcoin whale wallet: BUY 2,702 more BTC in one day.

This #whale wallet added 2,702 $BTC today at $50.6k for a whopping total of $136.7M USD. pic.twitter.com/BlbcgpKbrR

— venturefoundΞr (@venturefounder) December 7, 2021