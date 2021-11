La valorisation folle de Binance… plus de 300 milliards de dollars !

Binance est sans aucun doute la plus grande société de crypto-monnaies au monde. Cela a été confirmé dans un récent rapport du Wall Street Journal, où des analystes ont expliqué que la bourse dirigée par CZ pourrait avoir une valorisation allant jusqu’à 300 milliards de dollars, ce qui la place au même niveau que des entreprises comme Adobe, Disney et Netflix.

Selon le rapport du WSJ, la valorisation estimée de la société est basée sur les frais générés par la bourse. À titre d’information, les données disponibles montrent que la bourse traite plus de 30 milliards de dollars de transactions quotidiennes au comptant et qu’elle traite également près de 80 milliards de dollars de transactions quotidiennes de produits dérivés.

Pour mieux comprendre, la bourse de crypto-monnaies a traité environ 32 milliards de dollars de transactions au cours des dernières 24 heures. Les autres bourses du top 5, cumulées, n’ont pu traiter que moins de la moitié de son volume de transactions quotidien.

