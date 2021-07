La vente de NFT Stoner Cats sature le réseau Ethereum !

Bien qu’elle ait connu un succès indéniable, la vente d’hier de Stoner Cats – une série de courts métrages d’animation vendus sous forme de jetons NFT – a entraîné la perte de 344,4 ETH (790 000 $) en raison de l’échec de transactions et d’un engorgement du réseau Ethereum.

Développé par Orchard Farm Productions de Mila Kunis, un total de 10 420 NFTs Stoner Cats ont été mis en vente hier à 0,35 ETH (785 $) chacun – et tout le stock a été vendu en seulement 35 minutes!

Cependant, tous les acheteurs n’ont pas réussi à mettre la main sur des NFT, car le réseau Ethereum a eu du mal à gérer la charge soudaine. Selon la plateforme cryptographiques Dune Analytics, les utilisateurs ont perdu environ 344,6 ETH (790 000 $) en frais payés pour des Stoner Cats qui ne se sont jamais matérialisées.

lmao someone just paid 5.8 ETH (and used up 20% of a block in gas) for a failed tx trying to mint 20 stoner cats https://t.co/JfvRtiGkm9

— jimmy (@jimmyjames198) July 27, 2021