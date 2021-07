Lancement prochain du “super portefeuille” de crypto-monnaies de PayPal

PayPal a déclaré que ses utilisateurs pourraient ne pas avoir à attendre beaucoup plus longtemps pour bénéficier d’une plus grande fonctionnalité en matière de crypto-monnaies sur sa plateforme.

Lors de la conférence téléphonique de PayPal avec les investisseurs pour le deuxième trimestre 2021, le PDG Dan Schulman a déclaré que le code de la version initiale de l’application super portefeuille de la société était terminé. Le PDG de PayPal a déclaré que la société prévoyait de déployer entièrement son portefeuille de crypto-monnaies aux États-Unis dans les prochains mois. Pas de dates n’ont été communiqué pour l’Europe et la France en particulier. Mais on peut penser raisonnablement que courant 2022 cette possibilité sera déployée en France.

Le “super portefeuille” offrira une épargne à haut rendement, un accès anticipé aux fonds directement déposés, des capacités de messagerie, des “capacités supplémentaires en matière de crypto-monnaies” et plus encore Dan Schulman a déclaré que chaque porte-monnaie serait “unique, alimenté par des capacités avancées d’IA et d’apprentissage automatique“.

PayPal a indiqué qu’il comptait plus de 400 millions de comptes utilisateurs actifs au 30 juin, avec 311 milliards de dollars de volume total de paiements au cours du deuxième trimestre 2021. La société a également ajouté 14,5 millions de nouveaux comptes actifs, ce qui porte sa base d’utilisateurs à 392 millions. Venmo, la société de paiement appartenant à PayPal qui a permis l’achat et la vente de crypto-monnaies en avril, a enregistré un volume total de paiements d’environ 58 milliards de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, avec 76 millions de comptes actifs.

“Nous sommes l’une des rares sociétés de paiement qui permettent aux consommateurs d’utiliser des crypto-monnaies comme source de financement“, a déclaré le PDG de PayPal. “Nous constatons également une forte adoption et des échanges de crypto-monnaies sur Venmo.”

Au début du mois, PayPal a annoncé qu’il augmenterait la limite des achats de crypto-monnaies pour certains utilisateurs basés aux États-Unis de 20 000 à 100 000 dollars. La société de paiement a initialement déclaré qu’elle entrerait dans l’espace crypto en octobre 2020, et qu’elle permettrait plus tard à certains clients d’utiliser des crypto-monnaies pour échanger et effectuer des paiements.