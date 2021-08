L’ancien développeur de Monero arrêté aux États-Unis pour des allégations sans rapport avec la crypto-monnaie

Riccardo Spagni, l’ancien responsable de la crypto-monnaie Monero (XMR), a été arrêté le mois dernier à Nashville, dans le Tennessee, pour des accusations de fraude liées à des délits présumés commis en Afrique du Sud entre 2009 et 2011.

Selon des documents judiciaires, Riccardo Spagni était à bord d’un jet privé qui devait se rendre à Los Cabos, au Mexique, lorsqu’il a été appréhendé à Nashville lors d’une escale de ravitaillement prévue. Son voyage avait commencé juste à l’extérieur de la ville de New York. Il est actuellement sous la garde du procureur général des États-Unis, selon les documents judiciaires.

L’arrestation a été effectuée à la demande du gouvernement sud-africain, qui souhaite l’extradition de Riccardo Spagni pour fraude. Ces accusations, qui n’ont rien à voir avec le rôle de Riccardo Spagni chez Monero, sont liées à son emploi précédent en tant que responsable des technologies de l’information dans une société appelée Cape Cookies. En ce qui concerne les méfaits présumés de Riccardo Spagni, les documents de la cour disent :

Le gouvernement d’Afrique du Sud allègue que les factures ne contenaient pas le véritable compte bancaire d’Ensync, mais plutôt un compte bancaire ouvert et contrôlé entièrement par Riccardo Spagni.

Dans le document déposé au tribunal, la procureure américaine intérimaire Mary Jane Stewart a demandé au tribunal de refuser toute demande de libération sous caution de Riccardo Spagni “en attendant la résolution de cette procédure d’extradition.” Le document décrit Riccardo Spagni comme un risque de fuite avec une forte motivation à fuir pour éviter d’être accusé. On pense qu’il possède des “crypto-actifs importants” ainsi qu’une montre d’une valeur de 800 000 dollars.

Riccardo Spagni doit maintenant passer une audience le 5 août pour déterminer s’il doit être maintenu en détention en attendant son procès. S’il est reconnu coupable en Afrique du Sud, Riccardo Spagni risque jusqu’à 20 ans de prison.

Riccardo Spagni est impliqué dans le marché des crypto-monnaies depuis au moins 2011 et est actif sur Twitter sous le pseudonyme @FluffyPony. Il n’a pas tweeté depuis son arrestation le 20 juillet 2021. En décembre 2019, il a quitté son poste de responsable principal de la maintenance de Monero.

