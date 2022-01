L’année 2021 de Shiba Inu a été historique avec une hausse de 49 000 000 % !

Bien que l’espace des crypto-monnaies ait déjà produit des gains à court terme impressionnants, nous n’avons jamais rien vu de tel que ce que la monnaie mème Shiba Inu a produit en 2021.

Selon coingecko.com, les investisseurs ont eu la possibilité d’acquérir SHIB pour 0,000000000073 $ par jeton à minuit le 1er janvier 2021. Au cours des 12 mois suivants, le SHIB s’est enrichi de six zéros et s’est rapproché de 0,000036 $, au 29 décembre. Au total, nous parlons d’une hausse d’environ 49 000 000 % en un an!

Pour mettre cela en perspective, si quelqu’un avait acheté pour 2,05 $ de SHIB à minuit le 1er janvier 2021 il serait millionnaire au prix actuel du titre. À titre de comparaison, il est exceptionnellement rare de voir des gains annuels supérieurs à 10 000 % sur le marché boursier, et il est tout aussi rare que les crypto-monnaies affichent des rendements annuels à sept chiffres.

Analyse de la hausse de 49 000 000% de SHIB

La raison la plus évidente pour laquelle Shiba Inu est resté inarrêtable pendant la majeure partie de l’année 2021 est sa visibilité accrue. À mesure que SHIB a gagné en popularité et en capitalisation boursière, de plus en plus de bourses de crypto-monnaies l’ont accueilli pour le lister. Le fait d’avoir plus d’échanges pour négocier SHIB a signifié une meilleure liquidité et une large base de détenteurs. Selon Etherscan, Shiba Inu compte 1,1 million de détenteurs individuels.

Le lancement de l’échange décentralisé ShibaSwap en juillet a également été un catalyseur clé. Outre l’amélioration de la liquidité d’un jeton auparavant illiquide, ShibaSwap offre aux détenteurs de SHIB la possibilité de mettre en jeu leurs pièces et de gagner un revenu passif. Le fait est que ShibaSwap a encouragé les investisseurs à conserver leur SHIB pendant une période beaucoup plus longue.

Il y a aussi l’adoption des SHIB dans le monde réel. La chaîne de cinémas AMC Entertainment prévoit de faire de la pièce de monnaie Shiba Inu une forme acceptée de paiement en ligne au premier trimestre, tandis que le détaillant en ligne Newegg Commerce, spécialisé dans les technologies, a donné son feu vert aux SHIB en décembre.

En outre, le lancement du projet de blockchain de niveau 2 Shibarium, prévu pour 2022, ainsi que le développement en cours des jeux basés sur des jetons non fongibles (NFT) suscitent un vif intérêt.

Aucun récit du succès de Shiba Inu ne serait complet sans faire allusion à la peur de manquer (FOMO). Après avoir vu le bitcoin grimper en flèche de 8 000 000 000 % en 11 ans, les investisseurs en crypto-monnaies n’ont pas peur que les monnaies numériques atteignent un plafond imprévu. Ces habitudes d’achat inélastiques ont joué un rôle central dans l’élimination des six zéros du prix de ses jetons.

Shiba Inu est-il toujours bon à acheter ?

Mais la question la plus pertinente après un gain de 49 000 000 % en un an doit être la suivante : Shiba Inu vaut-il encore la peine d’être acheté ? La réponse, très clairement, est non.

Bien que les investisseurs patients aient été récompensés par des gains qui ont changé leur vie, il existe trois très bonnes raisons pour lesquelles Shiba Inu devrait être activement évité en 2022 (et au-delà).

La raison la plus importante pour laquelle les investisseurs devraient garder leurs distances est le manque d’avantages concurrentiels et de différenciation de Shiba Inu.

Selon le site CoinMarketCap.com, plus de 16 100 monnaies numériques sont actuellement cotées, et des centaines de nouvelles pièces font leur apparition chaque semaine. Il est de plus en plus difficile de se démarquer dans l’espace cryptographique. Shiba Inu n’est actuellement rien de plus qu’un jeton ERC-20 construit sur la blockchain Ethereum. Il est soumis au même retard de transaction et aux mêmes frais élevés que ceux qui affectent continuellement le réseau Ethereum. En d’autres termes, d’autres projets de pièces de paiement surpassent continuellement Shiba Inu en termes d’innovation et ne donnent que peu de raisons aux commerçants d’accepter SHIB comme moyen de paiement.

La deuxième raison d’éviter Shiba Inu en 2022 : le manque d’utilité dans le monde réel. Dans un sens, on pourrait dire que l’utilité du SHIB a grimpé en flèche l’année dernière ; mais on peut s’y attendre lorsque seulement quelques dizaines de commerçants acceptent volontiers votre pièce. Le répertoire des entreprises en ligne Cryptwerk montre que seuls 395 commerçants dans le monde acceptent les SHIB comme moyen de paiement. Qui plus est, 44 de ces 395 commerçants ne sont rien d’autre que des échanges de crypto-monnaies. Cela signifie que 350 entreprises en ligne dans un monde comptant plus de 500 millions d’entrepreneurs acceptent le SHIB comme moyen de paiement. C’est une fraction de fraction, et certainement pas la valeur de 20 milliards de dollars en valeur de marché.

L’histoire fournit la troisième raison pour laquelle Shiba Inu n’est pas un bon investissement en 2022. Pratiquement toutes les pièces de paiement qui ont gagné 24 000 % ou plus en un court laps de temps ont ensuite perdu entre 93 % et 99 % dans les 12 à 26 mois suivant leur pic. Shiba Inu a déjà chuté de 60 % depuis son sommet intrajournalier du 27 octobre, et l’histoire suggère qu’il a encore beaucoup à perdre après avoir gagné 49 000 000 % en seulement 12 mois.