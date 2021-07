L’arnaque “Elon Musk” a rapporté plus de 10 millions de dollars !

Des imposteurs se faisant passer pour le célèbre milliardaire Elon Musk engrangent des millions de dollars grâce à des arnaques en ligne dans lesquelles ils trompent les utilisateurs en leur proposant des transactions en crypto-monnaies alléchantes qui ne se concrétisent jamais.

Musk est récemment devenu le personnage dont l’identité est le plus souvent usurpée sur les réseaux sociaux afin d’escroquer des milliers de dollars aux imprudents avec des propositions “trop belles pour être vraies“, a déclaré un expert en cybersécurité Satnam Narang, qui travaille comme chercheur pour la société Tenable.

La méthode est presque toujours la même : l’escroc se fait passer pour une personnalité publique liée au monde des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, l’Ethereum ou le Dogecoin et fait la publicité sur les réseaux sociaux d’une opération prétendument philanthropique qui doublera la valeur de toute personne qui envoie de l’argent à une adresse spécifique.

Ce stratagème est très similaire à ce qui s’est passé l’année dernière, lorsque des cybercriminels ont réussi à pirater les comptes de personnalités connues telles que Barack Obama, Jeff Bezos et Bill Gates.

Les victimes croient reconnaître l’expéditeur grâce à sa popularité et font confiance à la légitimité du stratagème, car il est courant que des milliardaires comme Elon Musk agissent de manière excentrique, voire réalisent des opérations similaires dans le but de se faire connaître ou de collecter des fonds pour une cause spécifique.

Cependant, une fois que l’utilisateur envoie l’argent, non seulement il ne le double pas, mais il le perd, et étant donné la nature internationale et décentralisée des crypto-monnaies, ainsi que l’absence de réglementation dans ce domaine, il lui est impossible de réclamer et de récupérer son investissement.

Une opportunité juteuse mais dangereuse

“Avec la valeur élevée que les crypto-monnaies comme le bitcoin ont atteint ces derniers mois, de nombreuses personnes ont le sentiment d’avoir manqué l’occasion de réaliser un investissement lucratif. C’est ce sentiment que les escrocs exploitent pour les attirer dans ce secteur et les piéger“, explique M. Narang.

Dans l’escroquerie la plus récente sur laquelle il a enquêté, des cyber-fraudeurs ont créé une fausse monnaie numérique appelée SpaceX (le nom de l’entreprise aérospatiale fondée par Musk), dont ils font la promotion au moyen d’annonces payantes sur des portails populaires tels que YouTube, en prétendant faussement que Musk en est le promoteur.

Selon leurs estimations, les escrocs ont gagné environ un million de dollars auprès d’internautes peu méfiants grâce à ce stratagème.

Ce n’est pas une coïncidence si tant d’imitateurs ont récemment choisi Musk pour leurs fraudes : le PDG de Tesla est devenu la figure la plus populaire du monde des crypto-monnaies, et chaque fois qu’il en parle, leur valeur s’effondre ou s’envole, selon l’interprétation de ses propos.

Dix millions de dollars de fraude

Début mai, coïncidant avec l’apparition très attendue et très commentée de Musk dans l’émission de télévision américaine Saturday Night Live, les escroqueries liées à ce personnage ont atteint un sommet. Tenable estime que les fraudeurs ont empoché jusqu’à 10 millions de dollars au total, en faisant la promotion de ses messages sur des plateformes telles que Twitter et YouTube.

Avec une carrière de plus de 15 ans dans le secteur, Narang a un conseil clé pour éviter d’être victime de ce type d’escroquerie : “Si vous avez des doutes sur la transaction, si vous n’êtes pas sûr qu’elle soit légitime, n’envoyez pas d’argent. Il vaut mieux manquer une occasion de gagner de l’argent que de perdre l’argent que vous avez déjà.”

Il insiste également pour toujours aller à la source originale, c’est-à-dire le compte Twitter officiel et enregistré d’Elon Musk, par exemple, ou la chaîne YouTube de SpaceX.

Car, comme il le prévient, “n’importe qui peut créer de nouveaux sites web, des comptes de médias sociaux et même des crypto-monnaies et se faire passer pour quelqu’un qu’il n’est pas“.