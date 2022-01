L’avenir du bitcoin et des crypto-monnaies : 5 tendances à suivre en 2022

2021 a été une année volatile mais très fructueuse pour les crypto-monnaies. La capitalisation du marché des crypto-monnaies a triplé, passant de moins de 800 milliards de dollars le 1er janvier à environ 2 200 milliards de dollars aujourd’hui, certains actifs faisant des retours astronomiques en termes de prix et d’utilisateurs. Et ces augmentations ont été réparties dans l’ensemble de l’écosystème.

En outre, la prospérité continue des applications DeFi (finance décentralisée) et des jetons non fongibles (NFTs) indiquent que l’année à venir pourrait être encore plus profitable.

Voici les cinq principaux scénarios de crypto à à surveiller en ce début d’année 2022.

1. Plus de réglementation

Le secteur des crypto-monnaies a jusqu’à présent prospéré grâce à (ou malgré) sa structure décentralisée et sa nature non réglementée. Mais de nombreux acteurs de l’industrie vous diront qu’ils sont ouverts aux réglementations pour autant que les règles soient appliquées de manière transparente.

Les gouvernements ont essayé de trouver un moyen de réglementer les crypto-monnaies d’une manière qui entrave les cybercriminels et augmente la sécurité des petits investisseurs. La Chine a démontré une façon (impopulaire) de le faire, qui consiste à rendre les activités de crypto-monnaies à l’intérieur de ses frontières pratiquement illégales.

Les investisseurs et entrepreneurs en crypto espèrent une approche plus modérée aux États-Unis et en Europe, où la SEC, la CFTC et les bureaux du département du Trésor ont tous plaidé en faveur de nouvelles réglementations. Pour les investisseurs, la réglementation pourrait signifier des directives fiscales plus claires. Et si les principaux outils de négociation de crypto-monnaies s’adaptent aux réglementations, ils pourraient contribuer à stimuler l’adoption en offrant une couche supplémentaire de sécurité aux investisseurs.

2. Les distributeurs automatiques de bitcoins se multiplient

La nature intangible des crypto-monnaies a longtemps joué en leur défaveur ; beaucoup de gens ont du mal à considérer les bitcoins comme de l’argent réel puisqu’ils ne peuvent ni voir ni toucher les bitcoins. Mais maintenant que l’installation de distributeurs automatiques de bitcoins devient lentement une réalité dans diverses régions du monde, les gens vont pouvoir percevoir les actifs numériques comme des instruments d’investissement palpables.

Le nombre de distributeurs automatiques de bitcoins n’a cessé d’augmenter depuis 2015 et a atteint de nouveaux sommets en 2021. Aujourd’hui, on compte plus de 33 000 distributeurs automatiques de bitcoins à travers le monde, selon le Coin ATM Radar.

Les distributeurs automatiques de bitcoins permettent essentiellement aux gens d’acheter des BTC en utilisant leurs cartes de crédit ou de débit. Cela rend les crypto-monnaies très accessibles pour les débutants. Les distributeurs automatiques de bitcoins peuvent en fait éliminer le besoin de courtiers en crypto-monnaies, car les gens peuvent effectuer des transactions en crypto-monnaies facilement en les utilisant – bien que les frais puissent encore inciter les gens à chercher ailleurs de meilleurs taux.

3. Améliorations environnementales

Les crypto-sceptiques ont ciblé l’impact environnemental des réseaux blockchain.

Le minage de bitcoins nécessite effectivement beaucoup de puissance de calcul, ce qui consomme beaucoup d’énergie. Étant donné que la majeure partie de la capitalisation du marché des crypto-monnaies est générée par des pièces qui utilisent la preuve de travail pour leur processus de minage, tout changement majeur sur les coûts énergétiques est peu probable pour 2022. Outre les coûts énergétiques élevés du minage de Bitcoin, le processus génère également beaucoup de déchets électroniques provenant des plateformes minières mises au rebut.

D’un autre côté, des crypto-monnaies plus récentes comme Cardano et Solana ont été saluées pour avoir adopté une méthode de preuve d’enjeu, qui n’entraîne pas une forte consommation d’énergie. Et l’Ethereum, la deuxième monnaie en termes de capitalisation boursière, est sur le point d’atteindre les objectifs suivants passage au proof-of-stake ce qui devrait inciter les autres crypto-monnaies à suivre le mouvement et à rendre leurs processus beaucoup plus respectueux de l’environnement. Si l’adoption de crypto-monnaies respectueuses de l’environnement se développe en 2022, cela sera bénéfique pour l’espace, même si la consommation d’énergie du bitcoin ne s’améliore pas.

4. Volatilité continue du prix du bitcoin

Le bitcoin est de loin la plus grande crypto-monnaie au monde et son prix reste la référence la plus largement acceptée pour le marché des crypto-monnaies.

En 2021, le bitcoin a affiché une performance constamment volatile en établissant un record historique en avril au-dessus de 60 000 $, puis en s’effondrant à moins de 30 000 $ en juillet, avant d’établir un nouveau record historique de près de 70 000 $ en novembre, puis de chuter à son niveau actuel bien en dessous de 50 000 $.

Cette volatilité – la caractéristique que les détracteurs du bitcoin mettent en avant pour rejeter le sérieux de l’actif – est susceptible de se poursuivre bien au-delà de 2022, étant donné que le marché cryptographique n’est pas encore totalement mature.

La volatilité est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux traders aiment le Bitcoin – ses fluctuations permettent des opportunités d’arbitrage – mais aussi pourquoi de nombreux gestionnaires d’actifs conseillent la prudence et disent à leurs clients de n’allouer que 5 % de leur portefeuille à la crypto. Les investisseurs doivent être tout à fait prêts à ce que le bitcoin plonge aussi souvent qu’il s’envole.

Les partisans des crypto-monnaies s’attendent à ce que le bitcoin et d’autres valeurs continuent d’être volatiles à court terme, mais que leur valeur augmente régulièrement sur le long terme, malgré des corrections périodiques brutales. Par conséquent, les investisseurs doivent être patients, ne pas s’inquiéter des hauts et des bas temporaires et s’engager dans une perspective à long terme.

5. Approbations de Crypto ETF

Lorsque BITO, le premier Contrats à terme sur le bitcoin L’ETF (exchange-traded fund), qui a fait son entrée à la bourse de New York cette année, a atteint 1,5 milliard d’euros. C’est la confirmation immédiate de l’intérêt que les investisseurs portent depuis longtemps à un produit cryptographique qu’ils peuvent acheter et négocier sur les marchés boursiers ordinaires.

Mais BITO ne détient pas de bitcoin – c’est un moyen pour les investisseurs de détail de s’exposer au bitcoin avec des contrats à terme et non des BTC réels. Il ne s’agit pas d’un ETF « spot« . La SEC a été inondée de demandes d’ETF basés sur le prix actuel des crypto-monnaies, mais n’en a jamais autorisé. Toutefois, compte tenu des performances de BITO et de la confiance que lui accordent les investisseurs, il est fort probable qu’un ETF spot sur le bitcoin soit autorisé en 2022 ou très peu de temps après, tout comme d’éventuels ETF liés à d’autres crypto-monnaies, ce qui pourrait attirer un flot de nouveaux investisseurs particuliers.