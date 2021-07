Le Baby Doge ne cesse de monter !

Jusqu’où ira le Doge sur le marché des crypto-monnaies ? Récemment, Elon Musk a gratifié le marché des crypto-monnaies d’un nouveau pic, Baby Doge.

Depuis le seul tweet du PDG de Tesla, la valeur de l’actif numérique est montée en flèche. Le 1er juillet, la valeur de Baby Doge a augmenté de 228,3 % en 24 heures. Depuis lors, Baby Doge a connu une série de hausses et a enregistré un gain de 723 %.

L’influence d’Elon Musk sur les crypto-monnaies n’est plus une nouvelle, mais les experts spéculent sur la crédibilité du Baby Dogecoin à long terme. Malgré cela, plusieurs plateformes de trading ont listé le Baby Doge. Cette crypto-monnaie est disponible sur Pancakeswap, MEXC Global, XT.com, et Lbank. Selon Pancakeswap, la première version de Baby Doge présente une liquidité potentielle avec 71 millions de dollars US en swaps sur 24 heures, et la deuxième version affiche plus de 3 millions de dollars US.

Les jetons mèmes ont toujours le vent en poupe

Qu’est-ce qui rend Baby Doge unique ? Pour chaque transaction de Baby Doge, les utilisateurs doivent payer des frais de 10 %, mais 5 % de ces frais sont redistribués à chaque détenteur de Baby Dogecoin. Les 5 % restants sont ajoutés à la réserve de liquidités de Baby Doge sur Pancakeswap. Alors que Baby Doge est en hausse, une autre crypto-monnaie mème, le Dogecoin, a baissé d’environ 11,4 % au cours de la semaine par rapport au pic de 248 % de Baby Doge. Les experts mettent en garde contre le fait que Baby Doge pourrait connaître le même sort que Dogecoin après cet engouement “temporaire“.

Si nous comparons tous les Doge-tokens (avec des visages de Shiba Inu), Shiba Inu est en hausse de 7,4 %, Dogelon Mars (ELON) est en hausse de 31 % et Elon Doge Token (EDOGE) a fait un bond de 20 %. Comparativement, Baby Doge n’a pas atteint des volumes d’échange élevés comme ses collègues meme-tokens, mais sa hausse indique le contraire. Si l’on se fie aux chiffres, Dogecoin a un volume d’échange d’environ 1,3 milliard de dollars US, tandis que Shiba Inu a un volume de plus de 400 millions de dollars US.