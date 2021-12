Le bilan 2021 crypto-monnaies 3/6 : L’effet Elon Musk et les memecoins

Elon Musk, PDG de SpaceX et Tesla et personne la plus riche du monde, est devenu un porte-drapeau des crypto-monnaies, bien que sa participation continue de faire douter les experts quant à savoir s’il s’agit d’un véritable soutien ou simplement d’un autre moyen de faire fructifier son argent.

Le cas le plus significatif a été son acceptation du bitcoin comme forme de paiement pour ses Tesla, lui permettant d’avoir une valeur « réelle » dans le monde au-delà de la sphère crypto. Cela a entraîné une hausse considérable de sa valeur au milieu de ce que nous avons déjà appelé le premier Bull Run de l’année.

Cependant, c’est Elon Musk lui-même qui fera chuter la crypto-monnaie (et le marché) en indiquant quelques mois plus tard qu’il suspendait ces transactions en raison de leur fort impact environnemental. Comme nous l’avons souligné avant, l’extraction de crypto-monnaies nécessite de l’électricité comme s’il s’agissait d’une usine, l’ensemble du secteur consommant des valeurs énergétiques similaires à celles de pays entiers comme l’Argentine.

Elon Musk a été décrit comme un manipulateur de prix. En tant que personne physique et PDG de ses entreprises, il a acheté des bitcoins, de l’Ethereum et du Doge pour les stocker, de sorte que toute variation de prix l’affecte directement. Ainsi, faire monter les prix avec ses dires lui permettrait de retirer des bénéfices ou, au contraire, faire s’effondrer leurs valeurs avec ses tweets controversés lui permettrait de continuer à acheter de nouvelles pièces à des prix minimums pour générer la plus grande rentabilité possible.

Bitcoiners are going to slap themselves next quarter when they find out Tesla dumped the rest of their #Bitcoin holdings.

With the amount of hate @elonmusk is getting, I wouldn’t blame him…

— Mr. Whale (@CryptoWhale) May 16, 2021