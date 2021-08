Le bitcoin à 100 000 $. Bitcoin jusqu’à la lune. Le bitcoin à l’infini.

Le Bitcoin est en train de faire un retour qui l’a fait grimper de plus de 50 % par rapport à ses récents points bas, faisant apparaître des objectifs de prix très élevés qui.

Il n’est plus question de prédire que la monnaie numérique était prête à retester les 20 000 dollars au milieu d’une série de titres négatifs qui, selon beaucoup, la pousseraient à la baisse. Les appels à la poursuite de la reprise de la monnaie jusqu’à ses sommets historiques et au-delà sont de nouveau en vogue.

Et les superlatifs ne manquent pas pour marquer le moment : Le bitcoin est en hausse depuis quatre semaines et est en passe de réaliser sa deuxième progression mensuelle. Dans l’ensemble, il a connu sa progression la plus rapide sur 21 jours depuis février, la dernière fois qu’il était en train de battre des records.

“Il revient en force“, a déclaré Meltem Demirors, directeur de la stratégie du fournisseur de fonds cryptographiques CoinShares. Malgré le nouvel examen réglementaire, “de nombreux investisseurs perçoivent cela comme une nouvelle positive et un catalyseur positif, car cela dissipe une grande partie de la confusion ou de l’incertitude. Et je pense que ce qui est démontré aussi, c’est que la communauté crypto n’est plus un coin ésotérique de la finance.”

La crypto-monnaie défie les critiques sur son impact sur l’environnement et progresse alors même que les régulateurs du monde entier promettent des répressions plus sévères. La Chine, par exemple, a pris un certain nombre de mesures pour réprimer l’exploitation minière de crypto-monnaies, entre autres choses. Aux États-Unis, les décideurs politiques se concentrent sur les actifs numériques d’une nouvelle manière, le président de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes, Gary Gensler, ayant qualifié la semaine dernière cet espace de “Far West“. Il a déclaré qu’il ne ferait aucun compromis sur la protection des investisseurs dans l’établissement d’un cadre réglementaire.

Les stratèges laissent ces inquiétudes de côté pour l’instant et mettent plutôt en avant des objectifs de prix très élevés, qui font depuis longtemps partie de la thèse d’investissement qui sous-tend l’entrée dans les crypto-monnaies.

“Il y a encore beaucoup de place pour atteindre l’ancien sommet“, a déclaré Mike McGlone, de Bloomberg Intelligence, dans une interview. “Et devinez quoi ? S’il suit simplement l’Ethereum, il va jusqu’à 100 000 $“, a-t-il ajouté, en faisant référence au Bitcoin qui rattrape, en pourcentage, la performance de l’Ether.

Tom Lee, de Fundstrat Global Advisors, estime également que le bitcoin atteindra 100 000 dollars d’ici la fin de l’année 2021. Le cofondateur et directeur de la recherche de cette société recommande aux investisseurs de suivre une règle simple : si le bitcoin dépasse son prix moyen au cours des 200 derniers jours – une mesure du momentum à long terme – il est temps d’acheter. Le bitcoin a franchi cet obstacle ces derniers jours : “Avec le passage du bitcoin au-dessus de ses 200D, nous pensons que le bitcoin va fortement rebondir jusqu’à la fin de l’année“, écrit Lee dans une note.

Le bitcoin a réduit ses gains mardi après avoir atteint son plus haut niveau depuis la mi-mai. Pourtant, Kristin Smith, de la Blockchain Association, s’est dite surprise que la pièce ait progressé pendant le débat sur le projet de loi sur les infrastructures au congrès Américain- elle pensait que le contraire se serait produit.

“Ce qui l’anime, c’est le momentum et les flux d’argent, ainsi qu’un peu de sentiment général de prise de risque ou de perte de risque sur les marchés“, a déclaré David Donabedian, chef des investissements de CIBC Private Wealth Management. “Tout ce que vous dites ou écrivez sur le bitcoin, vous pouvez toujours faire un gros pourcentage – il a augmenté de 50%, oui, mais il a baissé de 50% d’avril à juin“, a-t-il dit, ajoutant “il n’y a aucun moyen crédible de l’évaluer.”

Mais les fans qui ont suivi l’épreuve de force au Congrès ont fini par y voir une validation de l’industrie. Sur Twitter, certains ont déduit que la communauté était une force suffisamment puissante pour mettre les sénateurs en échec, tandis que d’autres se sont régalés de son ralliement, en répétant qu’il se poursuivrait à l’infini.

D’autres nouvelles négatives ont également été mises de côté pour le moment. La Chine a récemment réitéré son appel à restreindre l’extraction et le commerce du bitcoin, mais Ethan Vera, de Viridi Funds, a déclaré que cela s’est avéré être un développement positif pour le bitcoin.

“Ils l’ont interdit, pourtant le réseau est resté assez stable“, a déclaré le cofondateur et directeur financier de la firme. “Cela montre en quelque sorte la résilience du réseau global et comment il est plus grand qu’un seul pays“.