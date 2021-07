Le bitcoin dépasse les 39 000 dollars pour la première fois depuis près de six semaines !

Le bitcoin a bondi dimanche soir, dépassant 39 000 dollars pour la première fois depuis la mi-juin, le sentiment devenant haussier après une récente vente.

La crypto-monnaie s’échangeait à environ 38 059,84 $ ce matin, selon les données de CoinDesk, en hausse de près de 11 % par rapport à la même heure 24 heures auparavant. Le bitcoin avait auparavant atteint un sommet de 39 544,29 $ sur 24 heures, le plus haut niveau depuis le 16 juin.

Le rallye du bitcoin a induit d’autres crypto-monnaies avec l’éther en hausse de 5,9 % au-dessus de 2 299,55 $. L’ensemble du marché des crypto-monnaies a gagné plus de 114 milliards de dollars en 24 heures, selon les données de Coinmarketcap.com.

Ce rallye intervient alors que le bitcoin est récemment passé sous la barre des 30 000 dollars après une liquidation mondiale des actions, suscitant des craintes qu’il ne plonge encore plus bas.

“Je pense que nous avons vu une période d’accumulation autour de 29-30K, ce qui indique une tendance haussière et un mouvement potentiel vers 40K $ pour le bitcoin“, a déclaré Vijay Ayyar, responsable du développement commercial de la bourse de crypto-monnaies Luno.

Musk, Dorsey, Wood en ligne de mire

Jack Dorsey, PDG de Twitter, Elon Musk, PDG de Tesla, et Cathie Wood, PDG d’ARK Invest, ont récemment pris la parole lors d’une conférence sur le bitcoin très suivie, intitulée “The B-Word“.

Musk a déclaré que Tesla recommencerait probablement à accepter les bitcoins pour l’achat de véhicules, car une part plus importante de l’extraction de bitcoins passe aux énergies renouvelables. En mai, Tesla a suspendu l’achat de véhicules utilisant la crypto-monnaie par crainte de “l’augmentation rapide de l’utilisation de combustibles fossiles pour l’extraction de bitcoins“.

“La journée de négociation chinoise s’est ouverte, et le discours d’Elon/Jack/Cathie était super haussier“, a déclaré Alex Brammer de Luxor Mining, un pool de crypto-monnaies construit pour les mineurs avancés.

Il y a eu d’autres informations haussières pour le bitcoin. Le géant du commerce électronique Amazon cherche à ajouter un expert en monnaie numérique et en blockchain à son équipe de paiement, ce qui suggère qu’il pourrait s’intéresser de plus près au bitcoin et à d’autres crypto-monnaies. Un porte-parole d’Amazon a déclaré que l’entreprise est “inspirée par l’innovation qui se produit dans l’espace des crypto-monnaies et nous explorons ce à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon.”

Ces mouvements haussiers ont également contribué à ce que l’on appelle un “short squeeze“, selon l’ingénieur minier bitcoin Brandon Arvanaghi.

Les investisseurs qui vendent le bitcoin à découvert parient que le prix va continuer à baisser. Mais si le prix augmente, ces investisseurs cherchent à réduire leurs pertes et à sortir de leurs positions courtes, ce qui contribue à pousser le prix encore plus haut.

“Je pense que l’ampleur de la hausse est probablement due à des positions courtes à effet de levier excessif“, a déclaré Ayyar de Luno.

Entre-temps, certains des problèmes qui ont pesé sur le prix du bitcoin ont commencé à se dissiper. Au cours des derniers mois, la Chine a renouvelé ses mesures de répression à l’encontre des crypto-monnaies ciblant l’extraction et le commerce. Et les inquiétudes concernant l’empreinte carbone de l’extraction du bitcoin commencent à s’estomper.

M. Brammer, de Luxor Mining, a déclaré que l’incertitude entourant l’impact environnemental de l’exploitation minière et les préoccupations réglementaires chinoises ont “disparu“.