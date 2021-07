Le bitcoin est en hausse depuis plus d’une semaine et possède une nouvelle ligne de résistance

Le Bitcoin reste proche des 40 000 $ et, pour la première fois depuis plusieurs mois, a ajouté huit jours consécutifs de hausse de prix dans lesquels s’est accumulée une augmentation de près de 40% de son prix, selon les données du secteur.

Après avoir touché 29 500 $ le mardi 20 juillet, la crypto-monnaie a entamé un rallye haussier qui a brisé une tendance baissière marquée depuis la mi-avril, lorsqu’elle avait atteint un sommet historique de 64 500 $.

En ce sens, le bitcoin a atteint un prix de près de 41 000 $, ce qui signifie une augmentation de 39% en seulement huit jours, selon le prix moyen des principales bourses de crypto-monnaies. Cette ligne constitue désormais un nouveau plafond qu’il ne peut dépasser.

La dernière fois qu’il avait enregistré un rallye similaire, c’était au début du mois de mars, lorsque, en sept tours, son prix était passé de 46 300 à 58 000 dollars (+26 %) avant sa première baisse quotidienne.

Les analystes du marché attribuent cette hausse à un certain nombre de rapports positifs ces derniers jours, comme la participation du PDG de Tesla, Elon Musk, et du cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, à une conférence de presse où ils ont réitéré leur intérêt pour la monnaie.

Musk a reconnu que non seulement Tesla, mais aussi lui et sa société de voyages spatiaux (Space X) détiennent des bitcoins comme forme d’épargne d’actifs et qu’aucun des trois ne vendra ses avoirs à l’avenir, tout en affirmant que “Tesla reviendra très probablement au bitcoin” comme forme de paiement, une fois que la consommation d’énergie nécessaire pour valider les transactions utilisant le réseau BTC sera réduite.

Ce soutien a également stimulé d’autres crypto-monnaies, qui ont parfois enregistré leur plus forte hausse depuis des mois : Ether (+33%), Cardano (+25%), Dogecoin (+30%), Polcadot (+40%), Uniswap (+40%), Theta (+60%) ou Polygon (+56%) au cours des huit derniers jours, par exemple.

“Nous pensons que le marché continuera à chercher à s’échanger dans cette fourchette de 30 à 40 000 dollars à court terme“, a déclaré la société de trading de crypto-monnaies QCP Capital, citée par Cointelegraph.