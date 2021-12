Le Bitcoin et l’Ethereum passent sous un support critique, que va-t-il se passer maintenant ?

Le marché des crypto-monnaies a encore plongé mercredi pour connaître une nouvelle vague de rouge après des signes de reprise mardi. Le bitcoin a plongé sous les 46 000 dollars, tandis que l’Ether a glissé sous les 3 600 dollars.

La majorité des altcoins dans le classement des 20 premières capitalisations boursières ont perdu entre 2 et 10 % de leur valeur.

Le BTC se négocie à 46 828 $, avec une baisse de 2,14 % de sa capitalisation boursière au cours des dernières 24 heures. La première crypto-monnaie a enregistré un nouvel ATH de 68 789 $ en octobre malgré un deuxième trimestre dominé par la baisse, cependant, elle est de nouveau tombée aux mêmes niveaux que ceux observés vers le début du cycle baissier de mai-juin.

L’intérêt pour le Bitcoin semble s’essouffler et les experts du marché prédisent que les institutions et et les baleines prennent la main sur le marché. L’analyste du bitcoin Will Clemente a tweeté divers graphiques de données pour montrer que l’intérêt des particuliers pour le bitcoin a commencé à diminuer progressivement après le printemps. Les institutions ont pris le devant de la scène maintenant avec plusieurs grandes sociétés fortement investies dans le BTC.

Retail interest in Bitcoin is pretty much gone since the Spring.

La baisse du prix du BTC au cours des deux derniers mois de 2021 a également fait échouer plusieurs prédictions de prix. L’échec de l’objectif de prix Stock-to-flow (S2F) de Plan B a attiré le plus d’attention. Le modèle S2F avait prédit un prix de 95 000 dollars pour Noël, mais l’analyste estime que cet échec n’indique pas nécessairement la fin du Bull Run.

I use models to protect myself from emotions. Right now most people, incl myself, fear further decline of btc price and want to sell. But S2F model shows btc is at the low end of 50k-200k 1sd band, a buy signal. Likewise 200k will feel like btc will rise forever but S2F says sell pic.twitter.com/fucjbmkZFk

L’Ether se négocie actuellement à 3 691 $ avec une baisse de 3 % au cours des dernières 24 heures. Au cours de l’année 2021, l’ETH est devenu l’un des plus grands gagnants avec un ATH de 4 891 $. L’altcoin a également montré une plus grande profondeur de marché et une meilleure récupération des prix pendant les périodes de liquidations du marché.

Ethereum se rapproche de l’une des plus grandes mises à niveau de la blockchain, car son principal élément devrait passer à la chaîne Proof-of-Stake d’ici le deuxième trimestre de 2022. Le nombre d’ETH jalonnés sur la chaîne Beacon a déjà dépassé les 8 millions d’ETH qui seront tous débloqués une fois la transition terminée. Le testnet ETH 2.0 est actuellement en ligne et les développeurs ont appelé la communauté à le tester avant sa sortie publique officielle.

