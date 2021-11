Le Bitcoin et l’Ethereum se redressent

En l’espace de 10 jours, le Bitcoin et l’Ethereum se sont dépréciées de près de 20%, ce qui a provoqué une certaine incertitude chez les investisseurs. Lorsque ce genre d’événement se produit, il est normal de s’inquiéter, mais il est clair qu’il s’agit d’une pause de croissance pour prendre un nouvel élan.

Dans le cas du bitcoin, il s’est redressé au cours des dernières 24 heures. Dans la matinée, il a dépassé les 57 500 USD pour la première fois depuis vendredi dernier. Il est clair que la reprise a eu lieu et qu’il est possible que la tendance se prolonge.

Le cas d’Ethereum a été quelque peu similaire. La deuxième crypto-monnaie la plus importante a également connu une sérieuse chute, mais au cours des dernières 24 heures, elle a connu une reprise de plus de 7% sur la même période. À l’heure actuelle, le prix de l’Ethereum est de 4 446,77 $ et devrait continuer à augmenter.

De nouveaux sommets sont en vue

Depuis le 10 novembre dernier, le Bitcoin et l’Ethereum ont commencé à connaître une chute qui a alerté les investisseurs.

On estime que la correction du marché a eu beaucoup à voir avec les investissements institutionnels, mais la reprise est maintenant complète. Et selon différents spécialistes du marché, les nouveaux sommets sont assez proches. Nous sommes sur le point d’entrer dans le dernier mois de l’année et les possibilités de croissance sont plus présentes que jamais.

Avant que la Chine n’interdise l’utilisation des crypto-monnaies, on estimait que le bitcoin pourrait dépasser les 150 000 dollars avant la fin de l’année. Après cela, les attentes ont changé, et maintenant le nouveau sommet à atteindre se situe autour de 80 000 à 90 000 dollars. Cela semble beaucoup, mais nous avons déjà vu le bitcoin croître considérablement sur des périodes assez courtes et les performances de la crypto-monnaie à cette époque l’année dernière étaient plutôt bonnes.

Si tout se passe comme prévu et qu’aucun pays concerné n’impose de réglementation restrictive à l’encontre des crypto-monnaies avant la fin de l’année, un nouveau record pourrait être observé avant le premier janvier. Cela est possible car, bien que l’Inde ait récemment annoncé qu’elle allait réglementer les crypto-monnaies, cela pourrait prendre un certain temps. Dans le cas des États-Unis, ils se sont montrés plutôt amicaux envers les crypto-monnaies et les chances de réglementation ne sont pas proches non plus. Les nouveaux sommets sont donc presque une évidence, et ils le sont encore plus après cette correction.

La reprise est générale

Bien que l’on parle constamment du Bitcoin et de l’Ethereum comme des crypto-monnaies de référence, la hausse du prix des actifs numériques a été généralisée. Les 5 premières crypto-monnaies du marché se sont redressées et ont plutôt bien performé.

Un excellent exemple est le Dogecoin, la crypto-monnaie préférée d’Elon Musk a augmenté de 7,31% au cours des dernières 24 heures. Les performances de cette crypto-monnaie, bien qu’elles aient passablement baissé après avoir presque atteint le dollar par unité, ont commencé à s’améliorer de plus en plus. Cette crypto-monnaie pourrait également connaître de nouveaux sommets très prochainement.

Et en termes de performance globale, Ethereum continue de mener la danse. Les données révèlent que la crypto-monnaie a un rendement total de 10 % au cours du week-end dernier, bien plus que toute autre crypto-monnaie. En fait, certains spécialistes affirment que c’est le bon moment pour placer de l’argent dans l’Ethereum. Cela est lié à la théorie selon laquelle le bitcoin finira par quitter la première place. Bien sûr, il faudra un certain temps pour que cela se produise, mais c’est aussi naturel. Si nous regardons le volume d’investissement et non le prix, Ethereum a un avantage, ce qui montre le grand intérêt des investisseurs, en plus du fait que son prix n’est pas aussi élevé que celui du bitcoin et qu’il y a une possibilité de profit à long terme étant un bon pari pour l’investissement.