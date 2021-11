Le bitcoin fait un nouvel ATH, vers une hausse de 200% d’ici 2022 ?

Alors que les banques centrales en Europe et aux États-Unis ne semblent pas disposées à relever les taux d’intérêt, les actions et les crypto-monnaies bondissent. Cependant, les investisseurs du marché considèrent les taux d’intérêt bas comme un élément positif pour les actifs plus risqués, malgré les intentions d’assouplir la politique monétaire.

Alors que les investisseurs se sont rués sur les crypto-monnaies dans un contexte de craintes d’inflation, le bitcoin a atteint de nouveaux sommets lundi. La principale crypto-monnaie a soudainement grimpé en flèche, le site Coingecko signalant un prix du BTC supérieur à 67,8 K$. Récemment, la valeur globale du marché des crypto-monnaies a atteint 3 000 milliards de dollars, le bitcoin représentant 43,6 %.

Analyste PlanB a révisé ses prévisions de prix du bitcoin (BTC) pour le premier trimestre de 2022, indiquant à quel moment il s’attend à ce que la crypto-monnaie dépasse tous les autres actifs. Dans une interview accordée au Bitcoin bull Anthony Pompliano, PlanB affirme que ses algorithmes prédisent une hausse de 700 % du bitcoin d’ici le début de l’année prochaine.

As you know S2F model predicts $100K average for this halving period (and based on floor model we reach $100K this yr). But S2FX model predicts $288K average this cycle (we need some real fireworks in 2022 for that). Let's see where this 2nd leg of the bull market will take us🚀 pic.twitter.com/ttiNT5yMKe

— PlanB (@100trillionUSD) November 8, 2021