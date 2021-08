Le bitcoin franchit la barre des 46 000 dollars pour la première fois depuis le krach de mai

Le marché des crypto-monnaies continue de sortir de son marasme estival, le prix du bitcoin dépassant les 46 000 $ ce matin, pour la première fois depuis le 16 mai, date à laquelle le marché était dans une spirale descendante.

Le bitcoin a brièvement dépassé la barre des 45 000 dollars dimanche avant de se replier, mais il a de nouveau franchi cette barre ce matin et l’a maintenue jusqu’à présent. Le graphique de CoinGecko montre que la barre des 46 000 $ a déjà été franchie aujourd’hui.

Le prix du bitcoin a augmenté régulièrement d’octobre 2020 à début mai de cette année, passant d’un prix d’environ 10 000 $ à un sommet historique de près de 64 805 $ le 14 avril, selon CoinGecko. Cependant, la mi-mai a apporté de l’incertitude sur le marché, en partie à cause de la décision de Tesla de ne plus accepter les bitcoins pour des raisons environnementales, ainsi que de la répression de la Chine sur les crypto-monnaies.

Le marché cryptographique au sens large a chuté après l’annonce de Tesla le 12 mai, et le bitcoin a finalement perdu plus de la moitié de sa valeur, passant même sous la barre des 30 000 dollars à plusieurs reprises au cours du mois dernier. Le bitcoin a maintenant augmenté de plus de 15 % au cours de la dernière semaine et de près de 36 % au cours des 30 derniers jours, et une grande partie du marché des crypto-monnaies a suivi une trajectoire ascendante.

L’Ethereum a poursuivi sa propre ascension au cours du week-end, atteignant la barre des 3 000 $ tôt samedi pour la première fois depuis le mois de mai et remontant encore plus haut depuis. Le prix actuel de 3 164 $ est le plus élevé depuis le 18 mai, et représente un gain de 24 % sur sept jours pour l’ETH, sans parler d’une hausse de près de 47 % au cours des 30 derniers jours.

Bien que beaucoup des principales crypto-monnaies aient enregistré des gains à deux chiffres en pourcentage au cours de la semaine dernière, la hausse plus importante d’Ethereum pourrait avoir été facilitée par le lancement, la semaine dernière, du hard fork de Londres, une mise à niveau du réseau. Cette mise à niveau remanie la façon dont Ethereum calcule les frais de transaction, mais aussi brûle ces frais ou retire ce montant d’ETH de la circulation.

Cet élément déflationniste limite progressivement l’augmentation de l’offre totale d’ETH, ce qui pourrait stimuler la valeur à long terme de la crypto-monnaie. Plus de 17 900 ETH (56,5 millions de dollars) ont déjà été brûlés depuis la mise à niveau du réseau de jeudi dernier, et le prix de l’ETH n’a cessé de grimper depuis son lancement. L’Ethereum et le marché en général ont connu une légère baisse pendant la nuit, mais les prix ont rapidement rebondi depuis.