Le bitcoin grimpe de 15 % un début de bull run ?

Le bitcoin et l’ethereum remontent après une chute vertigineuse en milieu de semaine qui a fait chuter les prix à leur plus bas niveau depuis des mois.

Le krach a commencé mardi, et mercredi, le prix du bitcoin avait atteint son plus bas niveau à 29 600 dollars, selon CoinGecko. La dernière fois que la monnaie a avoisiné ce niveau, c’était le 2 janvier, lorsqu’un seul bitcoin valait 29 352 dollars.

L’histoire a été similaire pour l’Ethereum. Mardi matin, la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière a atteint son plus bas niveau à 1 734 $, son plus bas niveau depuis le 28 mars de cette année, lorsqu’un ETH coûtait 1 713 $.

À un prix de 33 970 $ au moment de la rédaction de cet article, le bitcoin a gagné 15 % depuis mercredi. L’Ethereum, quant à lui, a gagné 25 % depuis son plus bas niveau de mardi et se négocie actuellement à 2 170 $.

Pour les deux monnaies, l’essentiel du mouvement des prix s’est produit dans la nuit de mercredi à vendredi. Le bitcoin a augmenté de 8 % dans la nuit de mercredi à jeudi, tandis que l’Ethereum a augmenté de 11 %. La nuit de jeudi à vendredi n’a apporté aucun changement majeur au prix des deux crypto-monnaies.

Le prix du bitcoin et de l’ethereum a augmenté grâce à un grand nombre d’investissements institutionnels cette année, avec des entreprises comme Tesla et Microstrategy qui ont acheté d’énormes quantités de bitcoin.

Les nouvelles de l’adoption de la crypto-monnaie par les institutions s’étaient refroidies, mais Jack Dorsey, PDG de Twitter, et Elon Musk, PDG de Tesla, ont ravivé l’intérêt mercredi lors d’une conférence en ligne pro-bitcoin “The B Word”.

Elon Musk a annoncé que sa société SpaceX détient également des bitcoins, et qu’il détient personnellement de l’Ethereum et du Dogecoin.

Avec des hauts et des bas similaires cette semaine, il semble que la hausse et la baisse du bitcoin et de l’ethereum soient encore largement synchronisées.

Les mouvements de ce week-end semble montrer les prémisses d’un nouveau bull run, on peut y croire !