Le bitcoin passe la barre des 38 000 dollars et liquide 900 millions aux traders baissiers

Le prix du bitcoin semble commencer à faire les mouvements à la hausse que les analystes prévoyaient ces dernières semaines, mais de nombreux traders ont été pris au dépourvu, perdant des millions de dollars en cours de route.

Ce lundi 26 juillet, la principale crypto-monnaie du marché a bondi de plus de 7 %, dépassant les 38 000 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. Pendant ce temps, plus de 900 millions de dollars ont été liquidés à des traders baissiers sur diverses bourses, selon les données de ByBt.

Les règlements correspondent à ceux qui, sur les marchés de trading à effet de levier, ont parié sur la baisse du BTC. Les fonds sur ces marchés sont liquidés lorsque le prix de l’actif prend une direction opposée à celle prévue par la position du trader et touche un certain niveau en sa défaveur.

Le chiffre de liquidation est le plus élevé contre les traders baissiers au cours des trois derniers mois et le cinquième plus élevé dans l’ensemble. Avant le dimanche 25 juillet, 1 milliard de dollars, 1,2 milliard de dollars, 1,2 milliard de dollars, 1,8 milliard de dollars et 3,1 milliards de dollars ont été liquidés sur les bourses pendant quatre jours distincts, au profit de traders pariant sur la hausse de la crypto-monnaie, en pleine débâcle du mois de mai.

La performance de lundi fait six jours consécutifs dans le vert pour le bitcoin, après qu’il ait perdu son support à 30 000 dollars le mardi 20 juillet. Les données de TradingView montrent que, malgré la chute, il a clôturé la semaine dernière avec une augmentation de plus de 11%, clôturant au-dessus de 35 000 dollars.

Aujourd’hui, le BTC continue de progresser, dépassant 38 000 dollars pour la première fois depuis la mi-juin. Au cours des échanges de lundi, le cours de la crypto-monnaie s’est approché du niveau des 40 000 mais n’a pas réussi à le franchir. À son point culminant, la crypto-monnaie est passée à quelques centimes de toucher 39 800 dollars.

Un marché tout vert

Au cours des sept derniers jours, le bitcoin a augmenté de plus de 22 %, selon les données de CoinMarketCap. Comme le rapporte CryptoNews, plusieurs analystes, dont Willy Woo, ont récemment prédit une rupture haussière imminente pour le prix du bitcoin, qui semble maintenant se concrétiser.

Comme c’est souvent le cas, avec ce mouvement du BTC, le reste du marché est également à la hausse. Les principales cryptomonnaies ont également évolué positivement, comme le reflète CoinMarketCap.

Parmi eux, plusieurs se distinguent par des hausses supérieures à 10 % : Polygon (MATIC), Ethereum Classic (ETC), Chainlink (LINK), Bitcoin Cash (BCH), Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE) et Cardano (ADA).