Le bitcoin passe sous la barre des 36 000 dollars, des milliards quittent la crypto-économie

Le prix du bitcoin a touché un nouveau plus bas, atteignant 34K $ samedi matin. Le bitcoin est désormais inférieur de plus de 48 % à son plus haut niveau historique (ATH) atteint il y a deux mois, le 10 novembre 2021, lorsqu’il a franchi la barre des 69 000 dollars. Au cours de la seule semaine dernière, le bitcoin a perdu 17 % de sa valeur.

Cette semaine a été un bain de sang dans le monde des crypto-monnaies, le cours du bitcoin (BTC) ayant entraîné toutes les pièces dans sa chute. Aujourd’hui, l’ensemble de la crypto-économie a perdu 11 % au cours des dernières 24 heures. Le BTC est sur une tendance baissière depuis son ATH, et depuis le 27 décembre 2021, à l’époque où le BTC se négociait à 52K $, le bitcoin a perdu plus de 32% de sa valeur.

La valeur du BTC a chuté à son point le plus bas de l’année jusqu’à présent, touchant les 34 000 $. Bien que la valeur du BTC ait beaucoup baissé au cours des dernières 48 heures, passant de 43 400 $ à 35,5K $ à 36K $ actuellement, la domination du BTC a considérablement augmenté.

La domination du marché par le BTC est de 39,5 %, soit 5,33 % de plus que le 6 janvier 2022. La domination de l’Ethereum, en revanche, a chuté à 17 % et une myriade d’autres actifs cryptographiques ont également perdu beaucoup de pourcentages de domination. Parmi les dix principaux actifs cryptographiques, c’est le polkadot (DOT) qui a perdu le plus de valeur au cours de la semaine, soit 32,1 %.

En outre, solana (SOL) a perdu 30,5 % en sept jours, et l’ethereum (ETH) a chuté de 24,6 % depuis la semaine dernière. BNB est en baisse de 23,9% et xrp (XRP) et terra (LUNA) sont tous deux en baisse de 21,2% au cours des sept derniers jours. Le BTC et l’ADA ont enregistré le moins de pertes en pourcentage cette semaine, l’ADA ayant perdu 12,4 % et le BTC 16,8 %.

La crypto-économie a perdu pas mal de valeur la semaine dernière, et beaucoup de gens parlent de ce crash sur les réseaux sociaux. Les tendances verticales sur Twitter indiquent que des hashtags comme #cryptocrash et #bitcoincrash sont trending topic.

Pendant ce temps, la plupart des partisans de la crypto sur les forums Reddit et les réseaux sociaux comme Twitter, n’ont aucune idée de quand le crash va se terminer. Alors qu’un certain nombre de défenseurs des crypto-monnaies pensent que les marchés baissiers sont presque terminés et que de nouvelles hausses sont à l’horizon, d’autres pensent que le BTC pourrait chuter encore plus bas, sous la zone des 20 000 dollars.

#BTC had a 5 wave impulse down from the ATH, then an ABC correction, followed by a second 5 wave impulse down, which may be completing itself here on the 50% retrace of the entire bull market. A hold of the 50% retrace could bring an ABC, then another 5 waves down towards 30k. pic.twitter.com/eDwZhOVs9Z

Le youtuber Colin Talks Crypto a tweeté qu’il pense que le bull run n’est pas terminé. « Le prix du bitcoin s’est effondré énormément », a écrit le crypto Youtuber. « Beaucoup ont peur et paniquent. C’est compréhensible. Zoom arrière. Nous sommes toujours en hausse par rapport à la chute de juillet 2021 à 29K$. Pour moi, le bull run n’est pas terminé tant que le prix du bitcoin n’est pas en dessous de 29 000 $ (et pas seulement un plongeon momentané en dessous). »

The #bitcoin price has crashed enormously. Many are fearful and panicking. This is understandable!

Zoom out:

WE'RE STILL UP from the July 2021 drop to $29k.

For me, the bull run isn't over unless the bitcoin price is below $29,000 (and not just a momentary dip below it) pic.twitter.com/CgJYmCS7CX

— Colin Talks Crypto – CBBI.info (@ColinTCrypto) January 22, 2022