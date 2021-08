Le bitcoin passe sous la barre des 40 000 dollars en raison des inquiétudes suscitées par le projet de loi sur les infrastructures aux États-Unis.

Le bitcoin a connu une reprise impressionnante au cours des deux dernières semaines, mais sa progression a été freinée par les inquiétudes concernant l’impact potentiel du projet de loi américain sur l’infrastructure sur le secteur de la crypto-monnaie.

Il y a deux semaines à peine, le bitcoin se battait pour rester au-dessus du niveau clé de 30 000 dollars.

La principale crypto-monnaie a ensuite monté une reprise massive, dépassant les 40 000 $ et atteignant un sommet local dimanche de 42 628,50 $, selon CoinGecko.

Cette percée a marqué la fin de ce qui a été un été morose pour de nombreux amateurs de crypto-monnaies.

Et grâce à une forte corrélation avec le bitcoin, de nombreuses autres crypto-monnaies ont monté des hausses similaires. L’Ethereum, deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, est passé d’un plancher d’environ 1 730 $ à 2 672 $.

La reprise s’est toutefois terni depuis, car le secteur a fait le point sur les détails d’une clause spécifique d’un nouveau projet de loi sur les infrastructures de 550 milliards de dollars aux États-Unis. Le prix du bitcoin a depuis glissé sous le niveau clé de 40 000 dollars ; au moment de la mise sous presse, il se situe autour de 39 600 dollars.

Bien que le projet de loi n’ait pas encore été adopté, en l’état, il créerait une charge fiscale massive pour l’ensemble de l’industrie cryptographique américaine.

Comme l’a dit Jake Chervinsky, un avocat spécialisé dans la crypto : “Ce n’est pas un exercice.”

Le projet de loi cherche à générer 28 milliards de dollars en taxant les nouveaux riches de la crypto, mais la définition de qui ou comment ces fonds seraient taxés est d’une généralité alarmante. En résumé, il exigerait des mineurs, des protocoles de finance décentralisée (DeFi) et, bien sûr, des entités beaucoup plus importantes comme Coinbase, qu’ils remplissent des formulaires clients auprès de l’IRS.

Pour de nombreux projets, cette tâche est “littéralement impossible“, a déclaré M. Chervinsky.

7/ As those who understand crypto already know, users are pseudonymous & access is permissionless.

It's literally impossible for non-custodial actors like miners to get the information they need to do Form 1099s.

In practice, this could mean a de facto ban on mining in the USA.

— Jake Chervinsky (@jchervinsky) July 30, 2021