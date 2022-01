Le Bitcoin plonge dangereusement après de nouvelles mesures drastiques au Kazakhstan

Le gouvernement du Kazakhstan a coupé l’accès à Internet dans un contexte de protestations croissantes, et les opérations de minage de bitcoins du pays semblent être en partie responsable de la crise énergétique du pays.

Une comparaison des hashrates des pools miniers d’il y a une demi-journée – avant la fermeture générale d’Internet, comme l’ont rapporté de nombreux médias – et maintenant indique une baisse des taux pour de nombreux pools miniers.

Internet has been down in Kazahstan for a few hours where roughly 18% if Bitcoin's hashrate is.

Looks like the impact on the hashrate is so far 12% drop just in the last few hours since internet went down. pic.twitter.com/FcTDsJ6R77

