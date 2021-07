Le bitcoin plonge dans un contexte de liquidation générale du marché des crypto-monnaies

Le prix du bitcoin a chuté sous le niveau de 33 000 $ vendredi pour la première fois en plus d’une semaine, la plupart des autres principales crypto-monnaies s’échangeant dans le rouge.

L’actif numérique le plus important au monde en termes de capitalisation boursière a plongé à 32 639 $ au cours des échanges de vendredi. L’Ethereum était en baisse de 10,0 % à 2 079 $, tandis que les autres cryptomonnaies du top 20, Cardano, Ripple, Dogecoin et Polkadot, perdaient entre 5 % et 10 %.

Au cours des dernières semaines, le bitcoin a perdu plus de 50 % par rapport au pic de près de 65 000 dollars atteint en avril. Le marché des crypto-monnaies est confronté à une répression réglementaire croissante dans le monde entier.

Le dernier coup en date est venu de la sénatrice américaine Elizabeth Warren, qui préside le sous-comité du Sénat sur la politique économique. Mme Warren a appelé à une “réglementation de bon sens” sur les crypto-monnaies aux États-Unis. Elle a ordonné à la Securities and Exchange Commission d’élaborer une législation sur la réglementation des marchés de crypto-monnaies d’ici le 28 juillet, déclarant que les variations imprévisibles des prix des crypto-monnaies “hautement opaques et volatiles” pourraient “mal finir” pour les traders.

Cette décision fait suite à diverses actions entreprises par les gouvernements du monde entier contre les crypto-monnaies. La Chine a interdit à ses institutions financières d’offrir toute forme de services de crypto en mai dernier, tandis que le Royaume-Uni a empêché le mois dernier Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en termes de volume d’échanges, d’exercer des activités réglementées dans le pays.