Le Bitcoin plonge toujours, a quoi faut-il s’attendre maintenant et quoi faire ?

Le bitcoin s’échange sous les 33 000 dollars et reste ancré dans la même fourchette que ces dernières semaines, s’échangeant autour de 34 000 dollars. D’autre part, le volume a chuté ces dernières semaines.

Les échanges sur Coinbase, Kraken, Binance et Bitstamp, ont chuté de plus de 40 % en juin, selon les données du fournisseur de données sur le marché des crypto-monnaies CryptoCompare, qui cite la baisse des prix et de la volatilité comme raisons de cette chute.

Le rapport Week On-Chain du 12 juillet de Glassnode indique que les avoirs en bitcoins sur les échanges centralisés sont tombés à des niveaux jamais vus depuis avril, mois au cours duquel la création de Satoshi Nakamoto a atteint son sommet historique d’environ 65 000 dollars.

Les analystes notent qu’au cours de la période haussière qui a précédé ce pic, l’épuisement incessant des réserves de pièces dans les “crypto-bourses” était un problème majeur. Glassnode conclut qu’une grande partie de ces actifs sont allés dans le Grayscale Trust ou ont été thésaurisés par des institutions, entraînant “une sortie nette persistante des échanges“.

Toutefois, lorsque le prix du bitcoin s’est effondré en mai, cette tendance s’est inversée, les pièces étant envoyées vers les bourses pour être vendues. Aujourd’hui, le volume net des transferts est repassé en négatif en raison de l’augmentation des flux sortants.

Le marché attend maintenant la liquidation des parts de fonds de Grayscale comme l’un des événements qui fera bouger le marché, avec 40 000 bitcoins qui devraient être mis en circulation dans les prochains jours.

L’investisseur milliardaire et PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a noté que la guerre de la Chine contre le bitcoin et les principales crypto-monnaies pourrait avoir des effets positifs sur l’écosystème, notamment aux États-Unis où la communauté locale profiterait des fluctuations du marché.

Il estime également que le monde de la crypto aujourd’hui est aussi le théâtre de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. “Ce que nous constatons, c’est que l’Asie le vend et que les États-Unis le rachètent. La Chine a déclaré la guerre aux crypto-monnaies dans le cadre de cette guerre froide plus large dans laquelle nous entrons, donc je pense que nous sommes encore en train de nous y faire“, a-t-il déclaré.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a annoncé qu’elle avait ordonné la fermeture d’une société “soupçonnée de fournir des services logiciels pour les transactions en monnaie virtuelle” et a réitéré sa position anti-crypto, mettant en garde les institutions contre la fourniture de services aux sociétés liées aux crypto-monnaies.

Le marché commence maintenant à s’intéresser de plus près aux autres crypto-monnaies, notamment l’Ethereum. En fait, un rapport de Goldman Sachs prévoit qu’il pourrait dépasser le bitcoin.

“L’Ether semble actuellement être la crypto-monnaie ayant le plus de potentiel pour une utilisation réelle, car Ethereum, la plateforme dont la monnaie numérique est native, est la plateforme de développement la plus populaire pour les applications de contrats intelligents“, indique le rapport.