Le bitcoin plonge vers 20 000 dollars dans un contexte de liquidation du marché des crypto-monnaies

Près de 100 milliards de dollars ont été effacés du marché des crypto-monnaies, le bitcoin tombant à son plus bas niveau en quatre semaines.

Le Bitcoin a perdu plus de 6 % mardi, s’échangeant autour de 29 700 $, ses rivaux l’ethereum et le XRP perdant respectivement 9 % et 11 %, selon les données de CoinDesk. La chute des prix des crypto-monnaies a suivi un important mouvement de vente sur les marchés boursiers mondiaux, l’indice Dow Jones ayant enregistré sa pire performance depuis octobre 2020.

En outre, les produits et fonds d’investissement en bitcoin ont enregistré des sorties pour une deuxième semaine consécutive, selon CoinShares, atteignant 10,4 millions de dollars le 16 juillet, après des sorties de 6,9 millions de dollars la semaine précédente. Cependant, les entrées de bitcoins pour l’année s’élèvent toujours à 4,2 milliards de dollars.

Pourtant, les experts prévoient une nouvelle baisse des prix du bitcoin jusqu’au retour du marché haussier.

“Je m’attends à un fort plongeon vers 22k$“, a déclaré à CoinDesk Patrick Heusser, responsable du trading chez Crypto Finance AG.

“Il y a eu un large sell-off sur les marchés mondiaux, les actifs à risque sont en baisse dans tous les domaines”, a déclaré Annabelle Huang de la société de services de crypto Amber Group à CNBC, expliquant la baisse globale des prix de la crypto avec “des préoccupations sur la qualité et la force de la reprise économique” et “les actifs à risque plus larges se sont affaiblis, y compris les rendements élevés.”

“Couplé à la récente faiblesse du bitcoin, cela vient d’envoyer le marché de la crypto vers le bas encore plus bas“, a-t-elle conclu.

Depuis le sommet historique de près de 65 000 dollars atteint par le bitcoin en avril, son prix s’est effondré de plus de 50 %. Le bitcoin a fait des allers-retours entre 30 000 et 40 000 dollars depuis la mi-mai, puis est brièvement passé sous la barre des 30 000 dollars le 22 juin, après que la Banque populaire de Chine ai interdit aux sociétés financières du pays d’offrir des services liés aux crypto-monnaies aux clients.

“Tous les signaux sont au rouge alors que le bitcoin continue d’être lesté par l’interdiction ultime de la Chine sur les crypto-monnaies et la détérioration des conditions macroéconomiques due à une poussée des variantes de Covid“, a déclaré à CNBC Jehan Chu, fondateur de la société de trading axée sur les crypto-monnaies Kenetic Capital.