Le bitcoin pourrait atteindre 150 000 dollars en septembre !

Le bitcoin a récemment connu une flambée de son prix, et il a maintenant reculé de plus de 8 % après avoir atteint 42 230 dollars.

Selon certains analystes du marché, le bitcoin a à peine perdu de sa vigueur et devrait atteindre de nouveaux sommets plus tard dans l’année. Nunya Bizniz, un analyste de marché indépendant, a publié une analyse des tendances haussières du bitcoin pendant les deux années où il a connu un Halving, c’est-à-dire que cela se produit lorsque le taux de création de nouveaux bitcoins est divisé par deux. À partir de ces données, Bizniz a prédit que le prochain pic du bitcoin aura lieu le 21 septembre 2021.

Anybody want to change their guess? pic.twitter.com/NrhrdFjRf7 — Nunya Bizniz (@Pladizow) July 31, 2021

Ariel Santos-Alborna, collaborateur de Seeking Alpha spécialisé dans les marchés financiers, a expliqué que “les deux pics ont eu lieu respectivement en novembre et en décembre, ce qui pourrait signifier que le déclenchement des marchés baissiers a davantage à voir avec les taxes“, et qu’un “plafond plus réaliste” serait “plus susceptible d’être atteint dans un avenir proche“. et qu’un plafond “plus réaliste” pour le bitcoin se situe entre 88 000 et 150 000 dollars.

Ces déclarations interviennent à un moment où les régulateurs et les gouvernements ont renforcé leur surveillance du secteur des crypto-monnaies. Dans plusieurs pays, les législateurs ont récemment fait pression pour imposer davantage de taxes sur les bénéfices réalisés par les investisseurs en crypto-monnaies.