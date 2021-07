Le bitcoin prend le chemin de la lune en se rapprochant des 42 000 $ !

Le prix du bitcoin a dépassé les 40 000 dollars pour atteindre un sommet d’un peu moins de 42 000 dollars, selon les données du site de mesure CoinGecko.

Le Bitcoin à son prix actuel de 41 629 dollars, a dépassé les 40 000 dollars vendredi soir. Le bitcoin n’avait pas dépassé les 40 000 dollars depuis la mi-juin, dans une chart ascendante depuis quelques jours déjà.

En un seul coup, le bitcoin est passé de 39 109 dollars à 41 780 dollars vendredi. Cette hausse, qui a entraîné le reste du marché dans son sillage, a fait grimper la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies de 5,2 %, à 1,67 trillion de dollars.

Cette hausse coïncide avec une semaine forte pour l’économie américaine. Plusieurs grandes entreprises technologiques, dont Facebook, Amazon, Apple et Google, ont affiché d’importants bénéfices.

Le pic s’est également produit peu après l’expiration de 1,5 milliard de dollars de contrats d’options sur Bitcoin sur le marché non réglementé des produits dérivés Deribit. Cela a permis aux traders d’acheter des bitcoins à un taux réduit pour prendre une longueur d’avance sur la dernière hausse. Cela a également coïncidé avec la publication d’informations selon lesquelles GoldenTree, un fonds spéculatif américain gérant 45 milliards de dollars d’actifs, avait investi dans le bitcoin.

La hausse jusqu’à un peu moins de 40 000 dollars s’est produite la semaine dernière après un rapport de City A.M. selon lequel Amazon accepterait “certainement” les crypto-monnaies cette année et lancerait sa propre pièce. Amazon a depuis démenti ces rumeurs, que City A.M. attribue à un initié d’Amazon, mais cela n’a pas empêché le marché de grimper.

L’Ethereum a rejoint le Bitcoin dans sa hausse du week-end. La deuxième plus grande crypto-monnaie par la capitalisation boursière a augmenté de 4,8 % à 2 458 $. Il s’agit du prix le plus élevé de l’Ethereum depuis la mi-juin.

Cette dernière hausse précède de quelques jours le Hard Fork de Londres. Lancé le 4 août, le London Hard Fork brûlera les frais au lieu de les payer aux mineurs, incitant les développeurs à accélérer le passage à Ethereum 2.0.

Bitcoin Cash ABC, une bifurcation de Bitcoin Cash (une bifurcation de Bitcoin) a augmenté de 31 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 51,62 $.