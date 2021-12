Le bitcoin rebondit sur les 50 000 dollars lors de la consolidation du week-end.

Le prix du bitcoin est revenu à 50 000 $ dimanche, après une semaine à osciller dans les 40 000 $.

Depuis le début du mois d’octobre, le bitcoin s’est maintenu au-dessus de 50 000 dollars, ce qui, pour beaucoup, est le signe d’un marché haussier en cours, mais le flash crash du bitcoin le week-end dernier, en partie dû à un important effet de levier, en a surpris plus d’un : 1,79 milliard de dollars de bitcoins ont été liquidés en une heure, faisant chuter sa valeur à environ 47 000 dollars vendredi.

L’analyste Bitcoin CryptoValerio voit un modèle dans cette récente volatilité, en comparant la structure du prix du Bitcoin à celle observée en 2020. Son graphique montre comment le modèle de prix du bitcoin fait des creux plus élevés et des sommets plus élevés avant une hausse substantielle du prix, comme à la fin de l’année dernière.

« Vous comprendrez comment les émotions influencent la majorité de la prise de décision de l’investisseur lors du trading. Parce que cela conduit à ce que les mêmes modèles et structures de marché se répètent encore et encore. Cela nous permet de les comparer et de tirer des conclusions sur la probabilité qu’ils se reproduisent« , écrit-il sur le site Twitter.

A detailed emotion-based comparison between the post Covid-19 situation and the current one (Nov-21) for #BTC . This Analysis is done in the weekly timeframe for #Bitcoin!

Reading this thread may take a few minutes. But it’ll be well worth it! pic.twitter.com/hmrDEid5yM

