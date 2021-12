le bitcoin remonte vers les 50 000 $ après les déclarations de la Fed

Le bitcoin et le marché cryptographique plus largement rebondissent avec la Fed qui maintient les taux d’intérêt inchangés. Le bitcoin vise actuellement un mouvement au-dessus de 50 000 $.

L’importante pression de vente sur le bitcoin s’est finalement atténuée. Le mercredi 16 décembre, le prix du bitcoin (BTC) est remonté à 49 000 $ après la réunion cruciale de la Réserve fédérale (Fed).

La Réserve fédérale a déclaré qu’elle allait accélérer ses plans de retrait des mesures de relance. Cependant, elle a maintenu les taux d’intérêt inchangés pour le moment et a déclaré qu’elle le ferait dans le courant de l’année 2022. La banque centrale américaine a également déclaré qu’elle pourrait relever son taux de référence l’année prochaine.

Les marchés boursiers avaient prévu des mesures encore plus strictes de la part de la Réserve fédérale, mais celle-ci semble être plus accommodante. La réaction sur le marché des actions et des crypto-monnaies a été positive après le commentaire de la Fed mercredi.

Le bitcoin se négocie en hausse de 2,09 % à un prix de 49 025 $ avec une capitalisation boursière de 926 milliards de dollars. Le regain d’optimisme et la diminution de la pression du marché peuvent faire grimper le prix du bitcoin encore plus haut.

La Réserve fédérale ayant maintenu les taux d’intérêt inchangés, le marché boursier américain a réagit positivement. L’indice Dow Jones Industrial Average a bondi de 1 %, gagnant près de 400 points. De même, le S&P 500 a également gagné 1,63 % pendant les heures de négociation de mercredi.

Certains analystes de marché pensent que l’annonce aura un impact positif global sur l’espace crypto. L’analyste crypto populaire Michaël van de Poppe écrit :

« La FED maintient son taux d’intérêt à 0-0,25% car elle s’engage à employer toute la gamme d’instruments disponibles pour aider l’économie américaine. Ce qui signifie . Le marché haussier continue pour le Bitcoin. »

Parallèlement au bitcoin, d’autres altcoins ont également bondi, l’Ethereum retrouvant les niveaux de 4 000 dollars. L’Ethereum se négocie à 4%. Sur la base des graphiques techniques, Poppe pense également que la correction du marché de l’Ethereum est presque terminée.

I think the correction is done on #Ethereum in which we've seen a few beautiful retests.

I'm expecting this scenario to play out. pic.twitter.com/CTUQrHDZ7b

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 16, 2021