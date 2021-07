Le bitcoin revient à 40 000 $ malgré la vague d’attention réglementaire

Après avoir atteint 40 000 dollars lundi pour la première fois depuis la mi-juin, la principale crypto-monnaie a de nouveau atteint ce seuil clé deux jours plus tard. Le prix du bitcoin a atteint 40 000 dollars dans les premières heures de ce mercredi avant de redescendre, mais a depuis retrouvé ce niveau clé.

Qui plus est, le Bitcoin profite de cette impulsion haussière malgré une attention réglementaire accrue dans l’espace crypto. La plus grande bourse du secteur, Binance, par exemple, a ajusté sa position sur différents fronts suite à la pression des régulateurs mondiaux.

L’un des derniers changements apportés par Binance a été de réduire son effet de levier élevé de 125x à 20x. Les traders qui utilisent l’effet de levier pour effectuer des transactions sont capables d’amplifier leurs offres par des montants énormes. Naturellement, la baisse peut être également multipliée, ce qui entraîne des liquidations massives, même chez les traders professionnels.

La bourse de crypto-monnaies FTX, dirigée par le PDG Sam Bankman-Fried, a également réduit le montant de l’effet de levier que les utilisateurs peuvent utiliser.

Le PDG de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, s’est également exprimé sur la recherche d’un “PDG contingent” ayant une forte “expérience en matière de réglementation et de conformité“.

We are always hiring for CEOs.

I don't need to be CEO, and I am not leaving. I will always find ways to contribute to the community behind the logo tattooed to my forearm.

I am proud to be a member of the #binance ecosystem. Let's keep growing it.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 27, 2021