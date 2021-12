Le Bitcoin s’effondre sous les 47 000 dollars avant la réunion cruciale de la Fed

Alors que la Réserve fédérale américaine commence à réduire ses mesures de relance, le marché des actions et des valeurs mobilières a subi une pression à la baisse importante.

Ce fut un nouveau bain de sang sur Satoshi Street le lundi 13 décembre, avec un marché des crypto-monnaies qui a perdu plus de 150 milliards. Le Bitcoin, poursuit sa tendance à la baisse en plongeant sous les niveaux de 47 000 $ avant la réunion prévue de la Fed.

La correction du marché des crypto-monnaies coïncide également avec la correction boursière de lundi. Lundi, le Dow Jones et le S&P 500 ont tous deux corrigé de -0,9 %.

Les analystes notent que les récents reculs des marchés boursiers et cryptographiques sont dus à la prochaine réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC). Le prix du bitcoin a déjà corrigé de plus de 40 % par rapport à son sommet historique de 69 000 dollars en novembre. Mais ce ne serait pas la fin de la souffrance pour les investisseurs en bitcoins. Certains analystes s’attendent à ce qu’il plonge jusqu’à 42 000 $ avant un possible retournement.

La banque centrale américaine est prête à commencer à réduire progressivement son programme de relance lancé lors de la pandémie de Covid-19. L’impression massive d’argent par la Fed au cours de l’année dernière a encouragé de nombreuses personnes à participer aux actions et à la crypto.

Mais avec la crainte d’une inflation en hausse rapide, le tapering commencera plus tôt que prévu. Un rapport récent de Delphi Digital note que le bitcoin est confronté à des vents contraires majeurs avec des questions réglementaires aux États-Unis :

« Le dernier resserrement des politiques mondiales et le tapering de la Fed ont déjà provoqué une réévaluation des marchés. Le BTC fait partie des actifs les moins performants par rapport aux classes d’actifs traditionnelles depuis la réunion du FOMC de novembre, perdant près de 20 % de sa valeur au cours du mois dernier. »

L’analyste CryptoCapo compare la récente chute des cours à celle de septembre 2021.

-Same hidden bearish divergence before the last leg down pic.twitter.com/8cVbxo27e1

These two corrections are very similar.

Un autre analyste crypto, Michaël Van de Poppe, a déclaré que le prix du bitcoin chute après avoir fait face à des rejets à des niveaux de résistance clés. L’analyste a ajouté que le bitcoin cherche à créer une divergence haussière sous les niveaux de 46 500 $ pour un éventuel retournement.

Looks to me as if we're looking for a bullish divergence to be created beneath the $46.5K area in order to have a reversal possible.

Market is dropping down, as resistances rejected on #Bitcoin .

Enfin, un autre analyste de marché Rekt Capital a noté que la récente volatilité à la baisse n’a rien d’extraordinaire pour le bitcoin.

#BTC downside wicking below the red Weekly support area has happened many times in the past (orange circles)

This sort of downside volatility at these price levels is nothing out of the ordinary$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/AOhzLUikFA

— Rekt Capital (@rektcapital) December 13, 2021