Le bitcoin s’envole vers les 40 000 $ !

Le Bitcoin a bondi de 15 % lundi pour dépasser les 39 000 dollars, après deux jours de gains réguliers qui pourraient signifier un tournant vers un marché cryptographique haussier.

La crypto-monnaie a réduit une partie de ses gains, s’échangeant à environ 38 300 dollars, après avoir brièvement dépassé 39 000 dollars pour la première fois depuis la mi-juin. Le bitcoin est passé sous la barre des 30 000 dollars la semaine dernière dans un contexte de liquidation des actions mondiales, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la possibilité d’une chute encore plus importante.

Avec la dernière poussée, plus de 700 millions de dollars de positions courtes sur le bitcoin ont été liquidées lundi, soit le montant le plus élevé depuis au moins trois mois, selon les données de Bybt.com. Les contrats à terme sur le bitcoin ont également bondi, avec plus de 1 000 contrats échangés en 10 minutes.

Les gains du bitcoin ont été suivis par d’autres crypto-monnaies, l’ethereum, ayant gagné d’environ 8 % pour dépasser les 2 300 dollars. L’ensemble du marché des crypto-monnaies a ajouté plus de 114 milliards de dollars en valeur à la date de dimanche soir, selon Coinmarketcap.com.

Les experts expliquent cette hausse par plusieurs facteurs, notamment les récents commentaires positifs des PDG de Twitter, Tesla et Ark Invest lors d’une conférence sur le bitcoin intitulée “The B-Word“. Elon Musk a déclaré que Tesla pourrait à nouveau commencer à accepter les bitcoins pour l’achat de ses véhicules, ajoutant que Tesla et la société d’exploration spatiale SpaceX possèdent toutes deux des bitcoins, tandis qu’il a personnellement acheté des bitcoins, de l’ethereum et du dogecoin.

De plus, Amazon a récemment publié une offre d’emploi pour un expert en monnaie numérique et en blockchain, ce qui est considéré comme un signe que le géant du commerce électronique prévoit de travailler avec le bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Un porte-parole d’Amazon a déclaré que la société est “inspirée par l’innovation qui se produit dans l’espace des crypto-monnaies” et qu’elle “explore ce à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon“, comme le cite Bloomberg.

Le marché des crypto-monnaies a récemment été frappé par des préoccupations concernant l’empreinte carbone et la consommation d’énergie de l’extraction du bitcoin, une répression réglementaire de la crypto-monnaie en Chine et des critiques émanant de responsables européens et américains. Le bitcoin est toujours à environ 27 000 $ de son sommet de la mi-avril de près de 65 000 $. Cependant, certains experts estiment que les tensions subies par le bitcoin commencent à s’estomper, ce qui indique un retour à la hausse du marché des crypto-monnaies.