Le bitcoin s’est redressé et les analystes estiment que le projet de loi de Joe Biden n’a pas brisé sa tendance

Après la chute à 45 000 dollars, certains disent que le bitcoin pourrait atteindre son seuil de stabilité, tandis que d’autres affirment que la monnaie numérique pourrait atteindre 100 000 dollars.

Le bitcoin a rebondi après la baisse qu’il a subie suite à l’adoption de la proposition de loi sur l’infrastructure de Joe Biden, qui établit un cadre réglementaire et fiscal pour les crypto-monnaies. Ces dernières heures, le bitcoin a rebondi à nouveau pour atteindre des valeurs proches de 46 000 u$s et les analystes estiment qu’il pourrait avoir atteint son prix d’équilibre.

Le bitcoin est en hausse depuis le 20 juillet, après avoir atteint un plancher local de 29 278 dollars. Il a créé un plancher plus élevé le 5 août et a repris son ascension par la suite. Jusqu’à présent, il a réussi à atteindre un sommet de 46 700 $ hier.

“Il s’approche d’un niveau de résistance très important entre 46 800 et 47 800 dollars. La récupération de ce niveau indiquerait dans une large mesure que la tendance reste haussière“, a déclaré By In Cripto.

Cependant, aucune des ombres qui planent sur l’espace cryptographique, telles que de nouvelles charges fiscales et une réglementation accrue, ne semble déranger les bulls le moins du monde. Le Sénat américain a donné mardi son feu vert au plan d’infrastructure bipartisan de 1 000 milliards de dollars, qui va maintenant passer devant la Chambre des représentants. Ce plan prévoit notamment de taxer les transactions en crypto-monnaies, ce qui permettrait de récupérer 28 milliards de dollars sur dix ans pour l’état Américain.

Mais les experts soulignent que, loin d’être négative, cette nouvelle indique que les “cryptos” sont tenues en haute estime à Washington. “Les crypto-monnaies vont constituer une source importante de recettes fiscales pour financer les infrastructures”, déclare Emilie Choi, présidente et directrice de l’exploitation de Coinbase‘ dans une interview accordée à ‘Bloomberg TV‘. “C’est en fait une chose très positive. Ce n’est plus un phénomène marginal, c’est devenu un phénomène “grand public” et c’est un jeu à long terme.”

La plupart des analystes et des experts étant déterminés à voir le verre à moitié plein, on ne peut qu’espérer que les catalyseurs d’un nouveau rallye vers les 100 000 dollars sont en place. Pour Tom Lee, analyste chez Fundstrat Global Advisors, ce sera d’ici la fin 2021. Le cofondateur et directeur de la recherche de la société recommande aux investisseurs de suivre une règle simple : si le bitcoin dépasse son prix moyen au cours des 200 derniers jours – une mesure du momentum à long terme – il est temps d’acheter. La monnaie a franchi cet obstacle ces derniers jours.

D’autre part, “si le bitcoin devait égaler la performance de l’ethereum cette année, le prix approcherait les 100 000 dollars“, a tweeté Mike McGlone, stratège principal en matières premières de Bloomberg Intelligence.