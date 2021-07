Le Bitcoin va bouger fort avec plus 1,5 milliard de dollars d’options qui expirent aujourd’hui !

Des contrats d’options sur bitcoin d’une valeur de 1,5 milliard de dollars expireront vendredi sur le marché non réglementé des produits dérivés Deribit. Le prix du bitcoin ayant rebondi de 10 % le mois dernier, les traders optimistes pourraient bénéficier d’un rabais considérable.

Les contrats d’options sur bitcoin offrent aux traders la possibilité d’acheter des BTC à un prix déterminé. Les contrats peuvent être négociés tout au long du mois, généralement jusqu’au dernier vendredi, ce qui signifie que ceux qui ont acheté des contrats peuvent attendre jusqu’à la toute dernière minute pour voir comment le prix évolue. À tout moment, ils peuvent exercer l’option ou la vendre à quelqu’un d’autre. S’ils ne font ni l’un ni l’autre, l’option expire.

Selon le fournisseur de données cryptographiques Nomics, le bitcoin se négocie actuellement à 39 700 dollars, ce qui représente une amélioration par rapport aux 35 000 dollars d’il y a un mois. Par conséquent, de nombreux traders qui ont acheté des options alors que les prix des crypto-monnaies étaient en chute libre obtiendront un rabais s’ils exercent leurs options maintenant que les marchés se sont partiellement redressés. Ils achèteront, disons, à 35 000 $ demain au lieu de 39 000 $. Et ces achats pourraient alors, à leur tour, pousser le prix du bitcoin encore plus haut.

This Friday 8 AM UTC, 38.6k $BTC are set to expire on Deribit with a notional value of $1.44 billion. Max pain price $35,000, Put/Call ratio: 0.86 pic.twitter.com/QBwxExZ8w2 — unfolded. (@cryptounfolded) July 27, 2021

De plus, le ratio put/call de 0,86, qui est utilisé pour mesurer le sentiment des investisseurs, est modérément baissier, ce qui donne aux haussiers du bitcoin une chance de faire le ménage. En un mot, les options d’achat sont des contrats d’échange de BTC à un certain prix, si l’acheteur le souhaite. Les options de vente sont l’inverse : Elles donnent à une personne l’option de vendre à un certain prix. Lorsque les gens achètent plus d’options d’achat, cela signifie que les investisseurs s’attendent à ce que le prix augmente. Lorsqu’ils achètent plus d’options de vente, ils cherchent un moyen d’encaisser si le prix s’effondre.

À la fin du mois d’avril, alors que 3,6 milliards de dollars d’options sur le bitcoin arrivaient à échéance, Vetle Lunde, analyste chez Arcane Research, a déclaré que l’expiration des options peut faire bouger le marché, même à un moment où les gens conservent de plus en plus leur BTC.

“Nous avons vu le bitcoin se reprendre avec force après toutes les expirations d’options mensuelles en 2021, donc l’action du marché suggère que les grandes expirations fournissent un ancrage à court terme pour le prix“, a-t-il déclaré.

Au lieu de cela, le prix a vacillé au cours des mois suivants, passant d’un sommet quasi record de 58 000 dollars le vendredi 30 avril à un niveau aussi bas que 31 000 dollars avant l’expiration de juin.

Les haussiers du bitcoin espèrent que cette période d’expiration conduira à un retour vers la hausse.