Le bitcoin vise les 40 000 $ après la hausse du week-end

Mardi dernier, le bitcoin est passé sous la barre des 30 000 $ pour la première fois en un mois. Dimanche soir, cinq jours plus tard, le bitcoin avait augmenté de 30 % et se rapprochait des 40 000 dollars. La principale crypto-monnaie a rebondi de manière spectaculaire pendant le week-end, et a encore accéléré à l’ouverture des marchés asiatiques lundi matin.

L’Ethereum a également rebondi après une longue période de baisse, avec une hausse de 22 % au cours de la semaine écoulée, pour dépasser les 2 300 dollars.

Quelques nouvelles récentes ont probablement contribué à revigorer les marchés cryptographiques.

Mercredi, lors d’un événement virtuel pro-bitcoin “The B Word“, Elon Musk a fait plaisir aux bitcoiners en réaffirmant qu’il possédait des bitcoins et qu’il y croyait, tout comme Tesla, et a également révélé que son autre entreprise, SpaceX, détenait des bitcoins dans son bilan. Il a également déclaré pour la première fois qu’il possédait de l’Ethereum et qu’il était un “fan” de DeFi.

Jack Dorsey, PDG de Square et de Twitter, et Cathie Wood, PDG d’ARK Invest, deux autres fervents défenseurs du bitcoin, ont également pris la parole lors de cet événement virtuel. L’entreprise de Mme Wood a acheté la semaine dernière des actions de Coinbase et de Grayscale Bitcoin Trust.

Une offre d’emploi en crypto chez Amazon a ajouté à l’excitation renouvelée sur les marchés de la crypto.

Amazon a publié un poste de chef de produit pour la monnaie numérique et la blockchain, et dans une déclaration de suivi aux médias, la société a déclaré : “Nous sommes inspirés par l’innovation qui se produit dans l’espace de la crypto-monnaie, et nous explorons ce à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon.” Ce n’était pas la première annonce de poste Amazon liée à la crypto-monnaie.

Sur les marchés des crypto-monnaies, les analystes se concentrent souvent sur les principaux “niveaux de résistance“. Lorsque le bitcoin a atteint son plus haut niveau historique en avril, autour de 63 000 $, 40 000 $ et 50 000 $ ont été considérés comme des niveaux de résistance qu’il a franchis.

Maintenant que le bitcoin teste à nouveau le niveau de 40 000 $, son prochain mouvement après cela déterminera s’il émerge vraiment du marché baissier brutal de ces trois derniers mois.