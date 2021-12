Le Bored Ape Yacht Club va lancer un jeu NFT « Play-to-Earn ».

Aujourd’hui, Yuga Labs, créateur du Bored Ape Yacht Club, a annoncé qu’il allait développer un jeu en partenariat avec Animoca Brands. Animoca est l’éditeur du prochain jeu du métavers, The Sandbox. Il est également présent dans un large éventail de jeux de l’industrie des crypto-monnaies, tels que Axie Infinity à NBA Top Shot maker Dapper Labs.

Le lancement du jeu Bored Ape Yacht Club est prévu pour le deuxième trimestre 2022, mais aucun autre détail spécifique n’a été annoncé, à part l’accent mis sur le jeu pour gagner et le fait qu’il utilisera les NFT de Bored Ape. L’image teaser montre une main robotique serrant une banane électrifiée avec le logo de Bored Ape Yacht Club.

Our next major project is with the ultra-creative @BoredApeYC – make sure you follow them for updates! https://t.co/0GRHEotDOO — Animoca Brands (@animocabrands) December 13, 2021

Animoca Brands et Yuga Labs n’ont pas encore annoncé sur quelle plateforme blockchain le jeu fonctionnera, bien que les NFTs de Bored Ape soient frappés sur la plateforme blockchain Ethereum. La plupart des jeux basés sur Ethereum, notamment Axie Infinity, utilisent une solution de mise à l’échelle de niveau 2 pour minimiser les frais et offrir des transactions plus rapides que la propre chaîne d’Ethereum.

On ne sait pas non plus si le jeu Bored Ape Yacht Club sera exclusif aux détenteurs de NFT ou s’il sera accessible à tous, avec peut-être des avantages pour les détenteurs de NFT.

La collection NFT se présente comme un club exclusif et offre divers avantages aux propriétaires, tels que l’accès à un serveur Discord privé, des livraisons spéciales de marchandises, des événements en direct – comme un récent concert avec The Strokes et Chris Rock à New York – et des jeux de rôle.

Very stoked to share that we've been working with the gigabrains over at @animocabrands on a p2e game. Can't wait to show more. ☠️🦍⛵️https://t.co/yNtmFCkzqV — Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) December 13, 2021

Dans un communiqué de presse, un porte-parole de Yuga Labs a déclaré que cette collaboration allait « étendre l’utilité et les avantages offerts à tous les détenteurs de NFT de Bored Ape« .

Le Bored Ape Yacht Club a généré collectivement plus de 1,4 milliard de dollars de volume d’échange sur le marché secondaire, selon les données de CryptoSlam. C’est aussi de plus en plus populaire auprès des célébrités avec des gens comme le comédien Jimmy Fallon, Le joueur de NBA Stephen Curryet le rappeur Post Malone.

Yuga Labs s’est récemment associé à Adidas dans le cadre d’une initiative de métavers et prévoit d’en faire autant lancer un jeton basé sur Ethereum au premier trimestre 2022..

Les jeux play-to-earn nécessitent généralement la possession de certains actifs NFT pour jouer et récompensent ensuite les joueurs avec des jetons de crypto-monnaies qui peuvent être échangés à un échange contre des crypto-monnaies. Le jeu Axie Infinity en est l’exemple le plus important à ce jour quelque 2,8 millions de joueurs quotidiens et plus de 3,6 milliards de dollars de volume d’échanges à ce jour.