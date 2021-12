Le co-créateur du Dogecoin, Billy Markus, ne détient que 42 000 dollars en DOGE

Billy Markus, co-créateur de la monnaie mème Dogecoin, s’est rendu sur Twitter pour rappeler à ses followers qu’il ne parle pas au nom de Dogecoin.

Il a également révélé le montant exact de ses avoirs en Dogecoin : 220 000 DOGE, soit environ 41 800 dollars au cours actuel.

Dans un fil de discussion publié dimanche, Markus, qui se fait appeler Shibetoshi Nakamoto sur Twitter, a réaffirmé qu’il ne travaille plus sur le projet Dogecoin.

« Je ne suis pas sur le projet« , a écrit Markus. « Je suis un membre de la communauté. Je détiens environ 220k Doge« .

Yet another reminder:

I don’t speak for dogecoin.

I am not on the project. I am a community member. I hold about 220k doge.

I will defend those who I feel are actively making the space better. I will discourage those who I feel aren’t.

I will talk about whatever I want.

— Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) December 27, 2021